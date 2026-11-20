Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, se desarrolló un nuevo espacio dedicado a la educación superior junto a INACAP Punta Arenas, instancia en la que se abordaron los alcances de la carrera de Gestión Turística y las oportunidades que presenta esta actividad para el desarrollo económico y laboral de la Región de Magallanes.

La conversación contó con la participación de Hugo Díaz, docente de inglés de áreas transversales y académico de INACAP Punta Arenas, y Natali Antiman, estudiante de la carrera de Gestión Turística, quienes compartieron sus experiencias respecto del proceso formativo, la aplicación de los conocimientos en situaciones reales y las competencias que actualmente demanda la industria turística.

Gestión turística: una formación transversal y con diversos campos laborales

Durante el espacio, Natali Antiman destacó que su experiencia como estudiante ha sido enriquecedora, principalmente por la amplitud de conocimientos que entrega la carrera y las distintas posibilidades de desarrollo profesional que ofrece el turismo.

La estudiante explicó que, aunque Gestión Turística contempla una importante dimensión administrativa, su formación no se limita al trabajo de oficina, ya que también considera actividades en terreno que permiten aplicar los contenidos teóricos en contextos reales. Esta combinación facilita que los estudiantes conozcan las distintas áreas que intervienen en el funcionamiento de la industria y comprendan la relación entre los diferentes servicios que componen la experiencia de los visitantes.

En ese sentido, se relevó que el turismo no debe entenderse únicamente como una actividad vinculada a los viajes, sino como un sector que integra diversas funciones, entre ellas la administración, la atención de pasajeros, la hospitalidad, la comunicación, la coordinación de servicios y la resolución de problemas.

Antiman también valoró las actividades complementarias que desarrolla INACAP, como charlas, exposiciones, seminarios y encuentros con representantes del sector, instancias que permiten ampliar los conocimientos adquiridos en el aula y conocer experiencias concretas de establecimientos y trabajadores vinculados al turismo.

El inglés como herramienta para distintas actividades productivas de Magallanes

Uno de los principales temas abordados fue la importancia del idioma inglés para el desarrollo regional. Hugo Díaz explicó que su utilidad trasciende el ámbito turístico, debido a que también representa una herramienta necesaria para distintas actividades económicas presentes y proyectadas en Magallanes.

Entre ellas se mencionaron la logística portuaria, la actividad energética, la ganadería y el crecimiento del turismo antártico, sectores en los que la comunicación con personas de otros países puede resultar fundamental para el desarrollo de las labores profesionales.

El académico planteó la necesidad de continuar fortaleciendo el nivel de inglés en la región, considerando las potencialidades de Magallanes y la diversidad de industrias que requieren trabajadores preparados para desenvolverse en contextos internacionales.

En el ámbito turístico, esta competencia adquiere especial relevancia debido a la llegada de visitantes extranjeros que necesitan orientación, información sobre atractivos, indicaciones para desplazarse por las ciudades y asistencia durante sus recorridos. Por ello, contar con trabajadores capaces de comunicarse en otro idioma contribuye a mejorar la atención y la calidad de los servicios entregados.

Asimismo, se abordó la importancia de que los estudiantes desarrollen competencias lingüísticas que les permitan atender a pasajeros provenientes de distintos países, considerando las particularidades y diferencias que existen entre las variedades del inglés.

Aprendizaje práctico y contacto directo con los visitantes

Otro de los aspectos destacados fue la necesidad de complementar la enseñanza académica con experiencias laborales y situaciones reales de comunicación.

En este contexto, se valoró la experiencia de Natali Antiman, quien actualmente se desempeña en el área de recepción del Hotel Tierra del Fuego, actividad que le permite relacionarse directamente con turistas y aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación.

Hugo Díaz destacó que el contacto cotidiano con visitantes constituye una instancia fundamental para desarrollar habilidades comunicacionales, adquirir vocabulario y ganar confianza al momento de utilizar el inglés. Esta experiencia se complementa con las clases, los materiales académicos y otras herramientas disponibles para el aprendizaje.

Durante la conversación también se mencionó el aporte de los videojuegos, los contenidos digitales, los podcast y las plataformas de aprendizaje, recursos que permiten familiarizarse con el idioma de manera cotidiana y ampliar el vocabulario incluso fuera de los espacios educativos tradicionales.

El docente explicó que las experiencias en terreno forman parte de los esfuerzos de INACAP por acercar a sus estudiantes al mundo laboral, permitiéndoles enfrentar situaciones concretas y comprender las exigencias de la atención turística antes de incorporarse plenamente al sector.

En cuanto a los niveles de inglés considerados como referencia en la formación académica, Díaz señaló que las carreras técnicas apuntan a niveles A1 y A2, mientras que en las carreras profesionales se proyecta alcanzar un nivel B1, correspondiente a un dominio intermedio del idioma.

Hospitalidad, comunicación y resolución de problemas

Desde su experiencia como estudiante y trabajadora del área, Natali Antiman puso énfasis en que la formación turística requiere mucho más que conocimientos relacionados con destinos y desplazamientos.

La carrera contempla una preparación integral que incorpora habilidades de comunicación, hospitalidad, primeros auxilios y resolución de problemas, competencias necesarias para responder a las distintas situaciones que pueden presentarse durante la atención de pasajeros.

La estudiante identificó la hospitalidad, la comunicación y el inglés como tres pilares fundamentales para entregar un servicio de calidad, ya que permiten establecer una relación adecuada con los visitantes, comprender sus necesidades y generar un ambiente de confianza durante su estadía.

También explicó que el turismo funciona como una cadena de servicios interconectados, donde cada área cumple una función importante para garantizar una experiencia satisfactoria. Por esta razón, la preparación de los futuros profesionales debe considerar una visión amplia del sector y no concentrarse exclusivamente en una especialidad.

La capacidad de resolver dificultades y responder oportunamente ante las necesidades de los pasajeros fue otro de los elementos destacados, considerando que la experiencia de un visitante depende tanto de la planificación como de la calidad de la atención recibida durante su estadía.

Perder el miedo a hablar inglés y priorizar la comunicación

La entrevista también permitió abordar las dificultades que enfrentan algunas personas al momento de comunicarse en inglés, especialmente por el temor a cometer errores de pronunciación o no utilizar correctamente determinadas expresiones.

Hugo Díaz explicó que la búsqueda de una pronunciación perfecta puede convertirse en una barrera para quienes están aprendiendo el idioma, por lo que resulta importante comprender que la comunicación efectiva no depende exclusivamente del dominio absoluto de la lengua.

En el ámbito turístico, la disposición a comunicarse, entregar información y facilitar una buena experiencia puede ser tan relevante como el conocimiento lingüístico. Los visitantes suelen valorar el esfuerzo de los trabajadores por establecer una conversación y entregar orientación, incluso cuando el manejo del idioma todavía se encuentra en desarrollo.

El académico también explicó que no existe una única forma de hablar inglés, debido a las diferencias entre países y comunidades, situación que se repite en otros idiomas, como el español y el portugués. Por ello, desde la formación académica se busca entregar herramientas que permitan desarrollar una comunicación comprensible para pasajeros británicos, estadounidenses, canadienses, australianos y de otras procedencias.

En esa línea, se destacó que el objetivo es que los estudiantes puedan desenvolverse en situaciones habituales de atención turística, como entregar indicaciones, orientar a los pasajeros, informar sobre servicios y responder consultas durante su estadía.

Nuevas generaciones y proyección del turismo regional

Otro de los temas abordados fue el aprendizaje de idiomas desde edades tempranas y la importancia de desarrollar habilidades sin prejuicios frente a los errores.

Díaz destacó que los niños suelen enfrentar el aprendizaje con mayor naturalidad, mientras que durante la adultez pueden aparecer inseguridades asociadas a experiencias anteriores o al temor a equivocarse. Por ello, consideró importante promover una actitud abierta frente al proceso educativo, entendiendo los errores como parte del desarrollo de nuevas capacidades.

El docente también manifestó una visión optimista respecto del futuro del turismo en Magallanes y el aporte que pueden realizar las nuevas generaciones de profesionales que actualmente se están formando en la región.

En este escenario, la preparación académica, el dominio de idiomas, la experiencia práctica y las habilidades interpersonales aparecen como factores relevantes para responder al crecimiento de la actividad turística y a las oportunidades que ofrece el territorio, incluyendo el turismo regional, los circuitos asociados a Torres del Paine y el desarrollo de las operaciones vinculadas al turismo antártico.

Información sobre la carrera Gestión Turística en INACAP

Durante el cierre del bloque se entregaron antecedentes sobre la oferta académica de INACAP Punta Arenas, destacando la carrera de Técnico de Nivel Superior en Gestión Turística, que contempla una duración de cuatro semestres.

Las personas interesadas en conocer los contenidos del programa, revisar la malla curricular, descargar su versión digital en PDF y consultar información sobre los aranceles pueden acceder al sitio web institucional de INACAP, en www.inacap.cl.

La participación de Hugo Díaz y Natali Antiman permitió relevar la importancia de una formación turística integral, donde los conocimientos administrativos se complementan con experiencias prácticas y competencias comunicacionales, elementos fundamentales para fortalecer el capital humano y aprovechar las oportunidades que presenta el turismo en la Región de Magallanes.

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