Una importante cartera de inversión para mejorar la infraestructura educacional de la Región de Magallanes impulsa la Secretaría Regional Ministerial de Educación, a través de su Unidad de Infraestructura Escolar, con iniciativas que buscan responder a las necesidades de las comunidades educativas de distintas comunas del territorio.



Durante 2025 y 2026, el equipo regional desarrolló 11 iniciativas de inversión, por un monto global estimado de $5.315,1 millones, con avances en obras ejecutadas, procesos de contratación, diseños financiados y proyectos en evaluación técnica.



Entre los principales resultados destacan la conservación del sistema eléctrico de la Escuela Dorotea, por $186,8 millones, y de la Escuela Diego Portales, por $304,1 millones, ambas ejecutadas por la Secretaría como Unidad Técnica. A estas se suma la conservación del sistema de calefacción del Liceo María Behety, por $378,5 millones, iniciativa formulada por el equipo regional y ejecutada por el SLEP Magallanes.



Para 2027 se proyecta impulsar nueve nuevas iniciativas de infraestructura educacional, por $11.805,4 millones. Entre ellas destacan la conservación del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, el mejoramiento y ampliación de la Escuela Diferencial Nicolás Mladinic, la reposición del Liceo Donald McIntyre de Cabo de Hornos y la construcción del gimnasio de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa.



A esta cartera se suman tres establecimientos que cuentan con diseños desarrollados y permisos de edificación, para los cuales se gestionará el financiamiento de sus futuras obras civiles. Se trata de las escuelas Villa Las Nieves y Argentina, ambas de Punta Arenas, y Capitán Juan Ladrillero, de Puerto Natales. En conjunto, representan una inversión proyectada de $36.907,8 millones, cuyos recursos para la ejecución aún están pendientes de gestión.



El seremi de Educación de Magallanes y la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado Díaz, destacó la importancia de avanzar en estas iniciativas, considerando la antigüedad de buena parte de la infraestructura escolar regional. “Muchos de nuestros establecimientos tienen varias décadas de funcionamiento y requieren mejoras en aspectos fundamentales como seguridad, calefacción y habitabilidad. Por eso, estamos trabajando en formular proyectos y gestionar los recursos necesarios para renovar y mejorar estos espacios. Nuestro compromiso es que este trabajo se traduzca en mejores condiciones para el aprendizaje de los estudiantes de toda la región”, señaló.





La Unidad de Infraestructura Escolar cumple un rol clave en la planificación, formulación de proyectos, gestión de financiamiento y asistencia técnica, mediante la coordinación con el SLEP Magallanes, municipalidades, Gobierno Regional y otros sostenedores.



El desafío para los próximos años será concretar estas iniciativas mediante la obtención de recursos sectoriales y regionales, avanzando hacia establecimientos con mejores condiciones de infraestructura para las comunidades educativas de todo Magallanes.





