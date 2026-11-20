En prisión preventiva quedó un exfuncionario de Carabineros que se desempeñó en la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Punta Arenas, luego de ser formalizado por el delito reiterado de almacenamiento de material de explotación sexual infantil. La investigación permitió establecer la existencia de 70 videos ilícitos almacenados en su teléfono celular.

La medida cautelar fue decretada por la magistrada Paula Stange, quien acogió la solicitud del Ministerio Público al considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, el tribunal estableció un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, el caso quedó al descubierto de manera incidental en el contexto de una investigación previa por violación de secreto, desarrollada en la comuna de Porvenir. En esa causa, el entonces funcionario policial participaba inicialmente en calidad de testigo.

Sin embargo, tras la incautación de su teléfono celular personal, peritajes realizados por especialistas de Labocar y del Departamento OS-9 de Magallanes permitieron detectar 70 videos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, los que se encontraban ocultos en una carpeta privada de WhatsApp. Según los antecedentes de la investigación, el material habría sido almacenado entre octubre de 2023 y julio de 2024.

Luego de la audiencia, la fiscal de la Unidad de Análisis Criminal, Katerina Aranis, confirmó que el exuniformado fue formalizado por estos hechos y que el tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía, fijando además los 60 días de investigación.

Durante la instancia judicial, la defensa solicitó la aplicación de medidas cautelares de menor intensidad, argumentando los 13 años de servicio del imputado, su colaboración durante el proceso y su reciente desvinculación de Carabineros, ocurrida antes de la formalización. No obstante, el tribunal resolvió decretar su ingreso a un recinto penitenciario, considerando la gravedad de los antecedentes presentados.

Reacción de Carabineros

A través de un comunicado público, la Zona de Magallanes y de la Antártica Chilena de Carabineros se refirió a la situación, confirmando que, una vez conocidos los antecedentes de la investigación por este grave delito, se adoptaron inmediatamente las medidas administrativas correspondientes, las que derivaron en la baja del funcionario.

La institución también informó que todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y manifestó su condena categórica frente a cualquier conducta que vulnere los principios, valores y códigos de ética que rigen el actuar institucional.

De esta manera, el exfuncionario permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias investigativas, cuyo plazo fue establecido en 60 días por el Juzgado de Garantía.