Funcionarios del Centro de Cumplimiento Juvenil LAE IP (Libertad Asistida Especial con Internación Parcial) dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, participaron de una capacitación que abordó la Normativa Sanitaria de Medicamentos, información que fue entregada directamente por el Seremi (S) de Salud de Magallanes, Eduardo Castillo.

En la actividad, las y los funcionarios LAE IP valoraron la entrega de información destacando la disposición y los conocimientos compartidos, los cuales constituyen una herramienta fundamental para fortalecer las prácticas institucionales, ya que estos funcionarios cumplen un rol articulador y socioeducativo de primera línea, por lo que manejar esta normativa puede permitir asegurar la continuidad de tratamientos de los jóvenes LAE IP.

Así lo destacó el Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, quien explicó que "en el marco de colaboración entre establecimientos públicos, como Seremi de Salud acompañamos al Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes en una charla respecto al uso adecuado de medicamentos para sus usuarios, entregándoles información de cuál es la mejor forma de almacenarlos y también su correcta distribución, junto con el registro. Fue una instancia de diálogo, de responder preguntas y de orientación, que esperamos se puedan repetir más adelante para seguir colaborando en el uso adecuado de los medicamentos".

Por su parte, la coordinadora técnica Centro LAE IP, Patricia Rivera, valoró este espacio de trabajo técnico. "Esta instancia permitió aclarar criterios y reforzar la importancia del correcto almacenamiento, conservación, registro y administración de medicamentos, contribuyendo directamente al resguardo de la salud y bienestar de los jóvenes atendidos en nuestro Centro LAE-IP".

Finalmente, el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, relevó la instancia de capacitar adecuadamente al equipo técnico del Centro LAE IP. "Se informó sobre la normativa sanitaria de medicamentos en Chile, lo que resulta ser clave para garantizar la continuidad de tratamientos médicos de jóvenes que asisten al centro. Asimismo, esta información permitirá que nuestros funcionarios puedan acompañar a los jóvenes en su proceso de reinserción en el medio libre; estar mejor capacitados y atentos, puede resultar estratégico para abordar factores críticos como el consumo problemático de sustancias o problemas de salud mental".

En la actividad estuvo también presente el director del Centro de Cumplimiento Juvenil (S) Octavio Villarroel y el jefe del Departamento de Medidas y Sanciones, Rodrigo Trujillo.



