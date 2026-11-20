En el marco del Plan de Silvicultura Preventiva 2026-2027, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) desarrolló trabajos de reducción de combustible vegetal en los sectores de La Guanaca y el área sur de Pampa Guanaco, comuna de Timaukel.



Las intervenciones abarcaron aproximadamente dos kilómetros en zonas de riesgo alto y medio de incendios forestales, considerando el retiro de vegetación muerta, poda y corte de pasto, con el objetivo de disminuir la carga vegetal y evitar la propagación del fuego hacia el bosque.



La jornada contó con la participación de la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes; el director regional de CONAF, John Revello Mancilla; brigadistas, Carabineros, representantes de Wildlife Conservation Society (WCS), personal municipal, vecinos y niños de Pampa Guanaco, en coordinación con la Municipalidad de Timaukel.





La delegada presidencial provincial, Margarita Norambuena Caviedes, destacó la importancia de reforzar las acciones preventivas en Tierra del Fuego, especialmente considerando los incendios registrados en las comunas de Timaukel, Primavera y Porvenir. Asimismo, valoró el trabajo desarrollado por CONAF e hizo un llamado a la comunidad a adoptar medidas de prevención y proteger el entorno natural de la provincia.



De acuerdo con antecedentes de CONAF, durante los últimos años cerca de 5.000 hectáreas han sido afectadas por incendios forestales en la provincia de Tierra del Fuego, lo que refuerza la importancia de estas medidas preventivas.

Además, la institución desarrolla los programas Comunidad Preparada y Escuela Preparada en Pampa Guanaco, orientados a fortalecer la prevención y preparación de los habitantes y estudiantes frente a posibles emergencias.



En el marco de la campaña nacional 2026-2027 «¡Juntos pongamos un Alto al Fuego!», se recordó que las quemas controladas están prohibidas durante enero y febrero en Tierra del Fuego y que toda quema debe ser previamente informada a CONAF y cumplir con la normativa vigente. Asimismo, se llamó a tomar precauciones al utilizar chulengos y fogones, mantenerlos alejados de la vegetación, evitar encender fuego con viento y no arrojar colillas de cigarrillos.

Estas acciones buscan proteger los bosques, la biodiversidad y las comunidades rurales, fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones y habitantes de la provincia.

