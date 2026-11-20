En una emotiva jornada, la comunidad educativa de la Escuela de Pampa Guanaco realizó la actividad “Ventana al Futuro”, iniciativa que permitió reunir recuerdos, experiencias y deseos de estudiantes, docente y vecinos, los que fueron depositados en una cápsula del tiempo que será abierta dentro de diez años.



La actividad, que comenzó en agosto y se desarrolló en el marco del aniversario del establecimiento, contó con la participación de la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, quien destacó el significado especial que tuvo este encuentro, tanto por su representación institucional como por su vínculo con la localidad.



La autoridad recordó que en 2010 participó junto a otros vecinos en las gestiones para concretar el anhelo de contar con una escuela en Pampa Guanaco, destacando el crecimiento que ha experimentado la comunidad y la importancia de contar con un establecimiento educacional que contribuya al desarrollo y permanencia de las familias en el sector.



“Si hay escuela, también hay población”, señaló la delegada, valorando los avances de la localidad y la posibilidad de compartir una jornada que fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de sus habitantes.



Por su parte, los estudiantes compartieron sus sueños para el futuro de la escuela, imaginando un establecimiento más grande, con más alumnos, profesores, juegos y espacios para desarrollar actividades vinculadas con la naturaleza.



De esta manera, “Ventana al Futuro” se convirtió en una instancia de encuentro entre generaciones, dejando resguardados los recuerdos y anhelos de una comunidad que proyecta con esperanza el futuro de Pampa Guanaco.



