Con el propósito de fortalecer el cuidado del medioambiente y fomentar la cultura del reciclaje, este sábado 21 de noviembre Resimple, con el apoyo de la Municipalidad de Punta Arenas, realizará una nueva jornada de activación del punto limpio del Parque Los Dinosaurios.

La actividad se llevará a cabo entre las 11:30 y las 15:00 horas y contará con diversas alternativas para disfrutar en familia, entre ellas un stand de educación ambiental con monitores especializados, juegos infantiles, ecocanje y una zumbatón a las 12:30 hrs, que busca convocar a la comunidad en torno a la vida saludable y el compromiso con el medioambiente.

Esta jornada forma parte de una campaña de activación de puntos limpios impulsada por Resimple, que cuenta con la colaboración del municipio y busca incentivar el uso de estos espacios, promover la correcta disposición de residuos reciclables y generar mayor conciencia ambiental entre los habitantes de la comuna.

Desde el municipio extendieron la invitación a todas las familias a sumarse a esta iniciativa, participando de las actividades y contribuyendo activamente a construir una comuna más limpia y sustentable.