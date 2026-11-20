Una serie de temas de contingencia nacional y regional abordó esta mañana el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, durante su participación en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones. En conversación con el espacio radial y televisivo, el parlamentario manifestó sus reparos frente a la discusión de la Ley de Presupuestos, cuestionó las decisiones adoptadas en materia de combustibles y se refirió a los compromisos alcanzados para mantener y ampliar subsidios en zonas aisladas.

Uno de los primeros puntos abordados fue el resultado de la discusión presupuestaria y, particularmente, el nivel de endeudamiento autorizado para el país. Bianchi calificó este aspecto como uno de los elementos más preocupantes del debate, señalando que, a su juicio, se ha instalado una situación que podría repercutir en el funcionamiento del Estado y en los beneficios sociales.

“Lo que más ha sido, yo diría para mí, de la mayor gravedad y que no se ha dicho, o se ha dicho muy poquito, es que Quiroz vuelve a endeudar a Chile en 25.000 millones de dólares”, sostuvo.

El diputado cuestionó que parte de esos recursos se destinen al pago de obligaciones anteriores y manifestó su preocupación por el impacto que podría tener el escenario fiscal en los programas públicos, el empleo y los beneficios dirigidos a la ciudadanía.

“Y ese ejercicio es raro porque el señor Quiroz había prometido y Kast no cometer los mismos errores que la anterior administración y lograron en el Senado tener este mayor endeudamiento”, agregó.

En relación con los gobiernos regionales, el parlamentario indicó que finalmente sus presupuestos habrían quedado con una disminución de entre un 3% y un 4%, aunque destacó que se mantuvieron recursos para desarrollar los proyectos pendientes. Sin embargo, advirtió que existen otros componentes de la discusión que podrían generar consecuencias durante los próximos meses, especialmente en materia de programas sociales y contratación de trabajadores del sector público.

“Creo yo que ahora, noviembre, diciembre, van a ser notificados y van a haber despidos significativos porque Quiroz necesita juntar plata para poder contrarrestar los 4.500 millones de dólares que le dio a este 1% más rico de algún lado tiene que sacarlo”, afirmó.

Bianchi también planteó que el desarrollo de la ejecución presupuestaria permitirá evaluar con mayor claridad los efectos de las decisiones adoptadas, aunque adelantó que no está conforme con el resultado general del debate. En ese contexto, mencionó la posibilidad de una eventual interpelación al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instancia para la cual señaló que le han solicitado asumir el rol de interpelante.

“Si hay una interpelación que es probable que la haya si se juntan las firmas, han pedido que yo sea quien interpele, cosa que es bastante, yo diría, complejo. Interpelar no es como un juicio, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo y tendremos los datos técnicos como para poder sacar a la pizarra a Quiroz”, indicó.

Combustibles: cuestionamientos a las medidas y beneficios para el transporte

Otro de los principales temas de la entrevista fue la modificación al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles y los anuncios del Ejecutivo para contener las alzas. Al respecto, Bianchi sostuvo que las medidas no representan un beneficio directo para la mayoría de los consumidores, debido a que, según explicó, no se tradujeron en una reducción efectiva del precio que pagan las personas al cargar combustible.

“Primero, la gente en general, la gente común y corriente. No ganó absolutamente nada. Lo único que se hizo fue hacer que cualquier persona que carga combustible ahora pague lo mismo que estaba pagando la semana pasada”, señaló.

El parlamentario cuestionó además que las empresas de transporte hayan obtenido beneficios tributarios sin que, a su juicio, exista un compromiso explícito para traspasar esas rebajas a los usuarios o al costo de los servicios.

“La pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿quedó comprometido algo para que ese impuesto se le traspase, por ejemplo, al valor de la carga? No quedó comprometido para que esa rebaja de impuestos signifique que la gente va a pagar menos flete”, manifestó.

Como ejemplo, mencionó el transporte interurbano entre Punta Arenas y Puerto Natales, planteando la necesidad de verificar si las medidas anunciadas efectivamente se traducen en una disminución de las tarifas.

“Por eso es que yo pedí que se haga un seguimiento de todos esos meses para ver si en definitiva bajan esos valores”, explicó.

En esa línea, informó que se logró el compromiso de instalar una mesa de trabajo durante las próximas semanas para incorporar a otros sectores que, según indicó, quedaron fuera de los beneficios contemplados en las medidas iniciales. Entre ellos mencionó a pescadores artesanales, taxistas y colectiveros.

“La idea es sumar un grupo de gremios o de transporte que no quedaron con ningún favorecimiento en esta discusión y, bueno, el compromiso ahí público del ministro y del subsecretario es acoger esta petición que hice y hacer esta mesa para que en el mes de enero, en enero, puedan haber beneficios para estos grupos que he mencionado”, señaló.

Impuesto específico: Bianchi emplaza al Presidente a cumplir compromiso de campaña

En cuanto a las perspectivas posteriores a abril de 2027 y el futuro del mecanismo de estabilización, el diputado puso el foco en el compromiso del Presidente José Antonio Kast respecto de una eventual rebaja del impuesto específico a los combustibles.

Bianchi sostuvo que no considera viable eliminar completamente este tributo, debido a los recursos que representa para las arcas fiscales, pero planteó que sí sería posible discutir una disminución que tenga un efecto perceptible para los consumidores.

“El señor Kast, siendo candidato, se comprometió con Chile en él habló de eliminar el impuesto específico. Eso es imposible, son 3.000 millones de dólares, es imposible. Chile necesita eso hoy día, más cuando está endeudado con todo lo que hemos hablado”, expresó.

No obstante, insistió en que el compromiso presidencial debe traducirse en una propuesta concreta.

“Usted, señor Kast, tiene que cumplir su palabra. O sea, cuando uno, para bien, para mal, yo he hablado en todos mis años del mundo público y antes, pero del mundo público. Uno puede, cuando uno compromete algo, resulte o no resulte, a lo menos intentar cumplir la palabra comprometida”, afirmó.

El parlamentario también recordó que el impuesto específico fue establecido originalmente en el contexto de la reconstrucción de las carreteras después del terremoto de 1985, y cuestionó que una contribución que se presentó como circunstancial se haya mantenido durante décadas.

“Cuando fue el terremoto para recuperar las carreteras se dijo que circunstancialmente, momentáneamente, se iba a crear un impuesto. Es el impuesto que se crea para siempre. Claro, que queda para siempre”, indicó.

ENAP, Codelco y el patrimonio público

Durante el segundo bloque de la conversación, el diputado fue consultado por las señales del Gobierno respecto de una eventual participación de capitales privados en empresas estatales como ENAP y Codelco, además de la enajenación de bienes públicos como una vía para obtener recursos.

Bianchi sostuvo que, a su juicio, la intención del Ejecutivo podría apuntar a incorporar capitales privados en algunas de estas empresas, aunque distinguió esa posibilidad de una privatización propiamente tal.

“Privatizarla no, pero ponerle capitales privados, yo creo que esa es la intención del gobierno, lo propio con ENAP y por eso también es que están enajenando muchos bienes. Hay la venta de muchos bienes públicos que están enajenando para conseguir plata”, señaló.

Respecto de ENAP, el parlamentario cuestionó que sus resultados económicos se presenten como utilidades sin considerar, según su planteamiento, el impacto que los precios de los combustibles tienen sobre los consumidores.

“Ahora lo impresentable es lo de ENAP. ENAP ha tenido utilidades millonarias. Producto del alza de los combustibles por la refinación, porque una cosa es el valor del petróleo, del barril, del crudo, y otra cosa es el valor del diesel cuando ya está refinado. Son 2 cosas distintas y la refinación en app la cobra a valores internacionales”, sostuvo.

En ese sentido, manifestó que las utilidades de la empresa deben analizarse considerando lo que pagan las familias y los consumidores por los combustibles.

Subsidio al gas para Puerto Williams y Puerto Edén

En materia regional, uno de los anuncios destacados por Bianchi fue el compromiso alcanzado durante la discusión presupuestaria para avanzar en un subsidio al gas licuado destinado a Puerto Williams y Puerto Edén.

El diputado explicó que esta gestión fue desarrollada en coordinación con el senador Karim Bianchi, mediante un trabajo conjunto en ambas cámaras del Congreso, y que el compromiso fue abordado con el director de la Dirección de Presupuestos y el ministro de Hacienda.

“Dentro del debate de la ley de presupuestos se logró un compromiso del director de la DIPRES y del ministro de Hacienda de entregar un subsidio, y esta es una buena noticia, al gas, al gas licuado para Puerto Williams y para Puerto Edén”, afirmó.

El parlamentario explicó que actualmente existe un apoyo asociado al transporte del combustible, pero que la solicitud apunta a generar un beneficio directo para quienes lo consumen en estas localidades.

“Dicen que tienen un subsidio porque se subsidia el barco, el transporte que llega a Williams, y efectivamente, el distribuidor del gas que vende el gas a Williams va subsidiado en el transporte. Nosotros lo que queremos es un subsidio al consumo, y en eso estamos, y esa noticia es buena, positiva, y va a ser real”, aseguró.

Asimismo, destacó que el subsidio al gas para la región se mantendría cubierto en su totalidad, aunque advirtió que existe preocupación por el costo de la energía eléctrica y el eventual incremento que podría afectar a Magallanes.

“No es así con respecto a el valor de la energía eléctrica, que vamos a hacer una de las tres regiones a que se les va a subir el valor de él, la energía eléctrica, y eso lo estamos peleando a morir. O sea, ahí la batalla va a ser dura, dura, pero estamos dispuestos a darla”, manifestó.

Asistentes de la educación: preocupación por eventual cobro de honorarios jurídicos

Hacia el cierre de la entrevista, el diputado abordó la situación que afecta a los asistentes de la educación de Magallanes, particularmente por la información que recibió respecto de un eventual cobro de honorarios por parte de un abogado que habría participado en gestiones vinculadas al reconocimiento y pago del 40% de zona.

Bianchi recordó que, junto al senador Karim Bianchi y sus respectivos equipos jurídicos, participaron en las gestiones políticas y administrativas para defender los derechos adquiridos de los trabajadores, destacando especialmente el trabajo de dirigentes gremiales de Punta Arenas y Puerto Natales.

En ese contexto, manifestó su sorpresa frente a un eventual cobro que, según los antecedentes que dijo conocer, podría alcanzar un 5% del monto total más otro 5% asociado a un premio por el resultado de las gestiones.

“Lo que es una sorpresa mayúscula es que a todo esto, el senador Karim Bianchi y quien habla, pusimos nuestros equipos jurídicos, nuestros abogados, siempre a disposición. Todo el trabajo que se hizo para conquistar el 40% fue eminentemente político con la Contraloría Nacional de la República íbamos y los documentos legales que el abogado de los asistentes llevaba a cabo, para lo cual, entiendo yo, entre ellos había un trato. ¿Donde se le pagaba una renta mensual? Creo que era de 700.000 pesos”, explicó.

El parlamentario sostuvo que, de concretarse el cobro en los términos que señaló, los montos podrían representar una suma considerable para los trabajadores, quienes recibirían individualmente los beneficios obtenidos tras años de gestiones.

“Y aparece hoy día un cobro de parte de este mismo abogado que podría llegar si es el cobro que él desea del 10% podrían sacarle del bolsillo de los trabajadores, de los asistentes a la educación, 500.000.000 de pesos por parte baja, 2.500.000.000”, afirmó.

Bianchi recalcó que considera que el proceso fue resultado principalmente del trabajo de las organizaciones y sus representantes, además de las gestiones políticas realizadas ante las autoridades correspondientes.

“Nosotros jamás le cobramos un centavo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Nunca lo hemos hecho en nada”, sostuvo.

También mencionó que recibió una comunicación del dirigente Osvaldo Sánchez, quien le manifestó su preocupación por esta situación. Según indicó, el equipo jurídico del parlamentario revisó un documento elaborado por los trabajadores, en el que se exponen argumentos para cuestionar la procedencia de este pago.

El diputado adelantó que buscaría conversar con el director del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), con el objetivo de revisar los antecedentes y evitar que los trabajadores puedan comprometer parte de los recursos que les corresponden mediante la firma de documentos o anexos.

“Es un tema que estamos mirando, que estamos observando. No nos hemos metido todavía, pero sí hay que hablarlo con el director del SLEP, porque no vaya a ser cosa que cuando vayan a firmar que están recibiendo su plata, que les costó lágrimas obtenerla y nos jugamos el todo por el todo, allí se le haga firmar algún anexo para que ese 5% y luego lo que denomina el premio, el abogado termina siendo un 10%”, señaló.

Finalmente, Bianchi manifestó que espera que cualquier acuerdo de esta naturaleza haya sido informado y consultado previamente con las bases de las organizaciones gremiales, insistiendo en que su preocupación está centrada en resguardar los recursos de los trabajadores.

“Yo voy a defender esto porque es de los trabajadores. Si alguien firmó, firmó y llevará a todo su gremio. Yo espero que hayan gremios que no lo hayan hecho todavía para poder efectivamente hacer que esto no sea una locura”, concluyó.

La entrevista permitió revisar distintos asuntos que tienen repercusión directa en Magallanes, desde el financiamiento regional y los subsidios para zonas apartadas hasta el costo de la vida, la política energética y los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

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