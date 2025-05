SENADOR BIANCHI FRACASÓ EN LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS Y BAJÓ SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL

"No tengo ganas de ser quien no soy, aparentando una imagen", sentenció el congresista tras su aventura presidencial de menos de 100 días.

El senador independiente Karim Bianchi anunció que se baja de su carrera a La Moneda, debido a que -afirmó- se le hace "incompatible" realizar una campaña para recolectar firmas mientras ejerce como parlamentario.

"A las estimadas personas que me brindaron su apoyo y se sumaron con su patrocinio a mi candidatura presidencial, quiero agradecerles y decirles que he decidido bajarme de esta recolección de firmas", dijo el legislador en su cuenta de Instagram.

"Es en el sentido de la responsabilidad de mi cargo de senador que siento (que) se hace incompatible con una campaña de recolección de patrocinios y ésta me obligaría a dejar mis funciones y a mi región de lado (Magallanes), ya que no logré captar un capital humano que me permita desplegarme como quisiera en todo Chile", lamentó.

"Logramos casi un tercio de lo propuesto (de recolección de firmas para oficializar la candidatura) y quizás podíamos lograrlo hasta mediados de agosto que vence el plazo, pero creo igualmente que a la mayoría le gustan los candidatos que les plantean los partidos políticos y no se atreven a dar la oportunidad a alguien del mundo independiente", acusó Bianchi.

"No tengo los recursos humanos ni financieros para hacerlo solo, ni para pagar los espacios (en los medios de comunicación), ni para llegar a todos lados como quisiera, ni las ganas de ser quien no soy aparentando una imagen como se estan desarrollando las campañas", indicó el senador.

De este modo, la aventura presidencial del legislador -anunciada el 18 de marzo- duró 98 días, período en el que logró recolectar 10.519 patrocinios de los más de 35 mil necesarios para estar en la papeleta de noviembre.

Fuente: cooperativa.cl

