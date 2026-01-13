Punta Arenas,
13 de enero de 2026

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES PROYECTA INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS HASTA 2030

Buenos días región

Veronica Yañez, Directora Regional Servicio de Salud

La directora regional del Servicio de Salud de Magallanes, Verónica Yáñez González, realizó un balance del cierre del año 2025 y abordó las principales proyecciones sanitarias para la región en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, destacando avances estructurales y desafíos de largo plazo para el sistema público de salud.

Uno de los ejes centrales fue la aprobación de la nueva adenda que extiende el Convenio de Programación hasta el año 2030, lo que permitirá dar continuidad a proyectos de infraestructura en atención primaria y avanzar en la normalización de distintos establecimientos de salud. La autoridad subrayó que esta extensión entrega estabilidad a las inversiones y permite planificar más allá de los ciclos políticos.

Durante la conversación en Buenos Días Región, Yáñez explicó que la adenda incorpora una nueva línea estratégica enfocada en la formación de especialistas, priorizando once especialidades definidas según listas de espera y necesidades regionales. Recalcó que fortalecer el capital humano es clave para responder a la demanda sanitaria y reducir brechas históricas en la región.

Finalmente, la directora destacó avances en innovación tecnológica, como plataformas desarrolladas localmente para el recordatorio de horas médicas y el fortalecimiento del contacto con usuarios. Además, abordó el despliegue de operativos médicos en zonas aisladas, el apoyo a iniciativas comunitarias y realizó un llamado a la población a mantener sus datos actualizados y participar activamente en las próximas campañas de vacunación.



Certificación Isla Lennox (3)

MUJERES DE LAS ALCALDÍAS DE MAR DEL CANAL BEAGLE SE GRADUARON DEL TALLER ECO-LÓGICAS DE PRODEMU

TRES SUJETOS DETENIDOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO A CARABINERO Y PORTE DE DROGA EN PUNTA ARENAS

El procedimiento se originó durante una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección Centauro.

El procedimiento se originó durante una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección Centauro.

Claudio-Crespo-620x413

CASO GUSTAVO GATICA: TRIBUNAL DICTA VEREDICTO ABSOLUTORIO EN FAVOR DE EXCARABINERO CLAUDIO CRESPO

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Carla Cifuentes, directora regional del INJUV Magallanes, junto a Jorge Alarcón Bustamante, encargado intersectorial, presentaron la plataforma Comunidad Joven

JORNADAS LÚDICAS Y BENEFICIOS JUVENILES MARCAN PANORAMA CULTURAL DE ENERO EN PUNTA ARENAS

Ricardo Hernández, Instituto Res Pública

EXPERTO DEL INSTITUTO RES PÚBLICA ANALIZA DETENCIÓN DE NICOLÁS MADURO

Roberto Jirón Martínez Gerente General, Pesca Cisne S.A.

CON UNA INVERSIÓN SUPERIOR A US$8 MILLONES DE DÓLARES LA EMPRESA PESCA CISNE REAFIRMA SU COMPROMISO CON MAGALLANES CON LA ADQUISICIÓN DE UN NUEVO BUQUE FACTORIA

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA