SERVICIO DE SALUD MAGALLANES PROYECTA INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS HASTA 2030

La directora regional del Servicio de Salud de Magallanes, Verónica Yáñez González, realizó un balance del cierre del año 2025 y abordó las principales proyecciones sanitarias para la región en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, destacando avances estructurales y desafíos de largo plazo para el sistema público de salud.

Uno de los ejes centrales fue la aprobación de la nueva adenda que extiende el Convenio de Programación hasta el año 2030, lo que permitirá dar continuidad a proyectos de infraestructura en atención primaria y avanzar en la normalización de distintos establecimientos de salud. La autoridad subrayó que esta extensión entrega estabilidad a las inversiones y permite planificar más allá de los ciclos políticos.

Durante la conversación en Buenos Días Región, Yáñez explicó que la adenda incorpora una nueva línea estratégica enfocada en la formación de especialistas, priorizando once especialidades definidas según listas de espera y necesidades regionales. Recalcó que fortalecer el capital humano es clave para responder a la demanda sanitaria y reducir brechas históricas en la región.

Finalmente, la directora destacó avances en innovación tecnológica, como plataformas desarrolladas localmente para el recordatorio de horas médicas y el fortalecimiento del contacto con usuarios. Además, abordó el despliegue de operativos médicos en zonas aisladas, el apoyo a iniciativas comunitarias y realizó un llamado a la población a mantener sus datos actualizados y participar activamente en las próximas campañas de vacunación.





