El diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, del Partido Republicano, abordó una serie de materias regionales y nacionales durante una entrevista realizada esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones. Entre los principales temas destacó la discusión presupuestaria para 2027, la necesidad de priorizar obras de conectividad en la zona austral, el uso de los recursos públicos en salud, iniciativas legislativas en materia de seguridad vial y su postura frente a la reactivación del comercio marítimo entre Magallanes y las Islas Falkland.

Discusión de la Ley de Presupuestos 2027

Uno de los primeros asuntos abordados fue la tramitación de la Ley de Presupuestos para el año 2027, proceso que ha mantenido a los parlamentarios concentrados durante las últimas semanas y que todavía contempla etapas pendientes en el Congreso.

Riquelme explicó que la discusión se encuentra en su fase final, con partidas que fueron rechazadas en la Cámara de Diputados y posteriormente aprobadas en el Senado, las que deberán regresar a la Cámara Baja. En caso de no alcanzar un acuerdo, algunas materias podrían pasar a una comisión mixta.

Respecto del debate presupuestario, el parlamentario sostuvo que las discusiones sobre recortes y disminuciones deben entenderse dentro del proceso de negociación entre el Ejecutivo y el Congreso, planteando que el presupuesto final responde a un punto de equilibrio entre las propuestas de ambas partes.

“Lo que pasa es que, a ver, el trámite de ley de presupuesto es un trámite que toma muchos, muchos ribetes y se utiliza mucho del populismo, es decir, no van a eliminar tal o cual programa, van a disminuir este otro y resulta que en definitiva la ley de presupuesto es una negociación. El ejecutivo plantea una cosa, la Cámara de Diputados lo modifica, después lo modifica el Senado. Si no se ponen de acuerdo ambas cámaras, esto tiene que ir después a una comisión mixta donde se va negociando”, señaló.

En esa línea, indicó que el Ejecutivo presenta una propuesta inicial con restricciones de gasto, mientras que los parlamentarios buscan ampliar los recursos disponibles para distintas áreas. Según su análisis, el resultado final corresponde a una negociación entre ambas posiciones.

El diputado también cuestionó lo que considera una discusión centrada excesivamente en el monto de los recursos y no necesariamente en las prioridades que se busca financiar, defendiendo que el presupuesto debe responder a los lineamientos del Gobierno y a los compromisos asumidos con la ciudadanía.

Infraestructura estratégica, soberanía y proyección antártica

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la conectividad de Magallanes y su relación con la soberanía territorial, especialmente en la provincia Antártica y los territorios más aislados de la región.

Riquelme manifestó su respaldo a proyectos que considera transversales y que, a su juicio, deben mantenerse al margen de las diferencias políticas. En ese contexto, recordó su apoyo a iniciativas vinculadas con la presencia institucional en Puerto Williams y la proyección antártica de Magallanes.

El parlamentario planteó que las prioridades de inversión deben concentrarse en infraestructura habilitante, como la ampliación de la operatividad del aeródromo de la Antártica, las obras portuarias en Puerto Williams y la continuidad de proyectos que permitan mejorar la conexión entre los distintos territorios.

En relación con la posibilidad de desarrollar un cable de fibra óptica, expresó reparos respecto de la prioridad que debería tener esa iniciativa frente a otras necesidades regionales.

“¿Necesitamos un cable de fibra óptica? Yo creo que no. Lo que necesitamos de infraestructura que, por ejemplo, el aeropuerto puede operar, puede operar el aeródromo, perdón, que teme la Antártida puede operar en forma más extendida. Lo mismo en Puerto Williams, lo mismo el puerto que tenemos en Puerto Williams, la última etapa que todavía falta”, sostuvo.

En su planteamiento, también mencionó la disponibilidad de alternativas de conectividad satelital como una opción que permitiría resolver necesidades de comunicación sin destinar, según indicó, miles de millones de dólares a un proyecto de cable submarino.

Camino Vicuña-Yendegaia y conexión con la provincia Antártica

El diputado destacó especialmente el desarrollo del camino Vicuña-Yendegaia, al considerar que permitirá mejorar la conexión de la provincia Antártica con el resto del país y generar condiciones para un mayor poblamiento y desarrollo económico.

En ese sentido, relacionó la conectividad con la presencia efectiva del Estado y la soberanía territorial, utilizando como referencia las diferencias de población entre los sectores argentino y chileno de Tierra del Fuego.

“Si esa es la clave para poder, cómo se llama, tener una presencia geopolítica y soberanía. Y creo que el presidente José Antonio Kast escuchó eso y apuntó, está apuntando en Magallanes, a una tremenda inversión en el término camino Vicuña Hendigaya, lo cual va a poder permitir, bajo la moda bimodal, conectar, justamente lo que estoy viendo acá en el mapa, Isla Navarino, a la provincia antártica con el resto del país”, afirmó.

Riquelme sostuvo que una conectividad más eficiente permitiría facilitar el traslado de mercancías y personas, además de generar condiciones para que nuevas empresas se instalen en la zona. A su juicio, esto también podría convertir a Puerto Williams en una alternativa para los servicios asociados a la actividad marítima y turística que actualmente se concentran en Ushuaia.

Turismo antártico y generación de empleo

En materia de desarrollo económico, el parlamentario destacó el potencial del turismo antártico y la necesidad de contar con infraestructura que permita ampliar las operaciones de las empresas que trabajan en este segmento.

Mencionó la construcción del muelle de Bahía Fildes y la necesidad de extender la operatividad de su aeródromo, señalando que estas inversiones no solo tienen una dimensión estratégica, sino que también generan oportunidades laborales para trabajadores de Magallanes.

Como ejemplo, mencionó la actividad de empresas como Aerovías DAP y Antártica 21, además de las inversiones hoteleras desarrolladas en Puerto Williams en asociación con compañías internacionales.

“Porque ahí opera, por ejemplo, Aerovias Dap, ahí opera Antárctica21 y esa gente está contratando Magallánicos y le está dando pega a Magallánicos y está generando creando valor en nuestra región, con un producto de turismo que es súper especializado, que prácticamente lo compran europeos, chinos, norteamericanos y que genera muchas lucas”, indicó.

El diputado agregó que la labor de las autoridades debe enfocarse en generar las condiciones para que estas actividades sean viables, mediante infraestructura aeroportuaria, portuaria y vial.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades regionales y al Ministerio de Obras Públicas a revisar las prioridades de inversión, considerando las necesidades de infraestructura que enfrenta la provincia Antártica.

Salud: listas de espera y uso eficiente de los recursos

La situación de la salud regional también tuvo un espacio importante en la conversación, particularmente a propósito de las observaciones sobre eventuales disminuciones presupuestarias y las dificultades para financiar convenios de programación.

Riquelme sostuvo que el debate no debería concentrarse exclusivamente en cuánto dinero se destina al sistema sanitario, sino en la manera en que se utilizan los recursos disponibles. En ese contexto, afirmó que durante los últimos meses se habría producido un cambio en el comportamiento de las listas de espera, destacando la disminución que, según señaló, comenzó a observarse desde marzo.

“Mira, por vez primera en marzo se empezaron a disminuir las listas de espera, eso no se ve, las listas de espera empezaron a disminuir. Yo creo que la discusión no deberíamos de tenerla en cuánto gastamos, sino ¿Cómo estamos gastando la plata?”, manifestó.

El parlamentario también mencionó el programa de emergencia oncológica y el trabajo de contacto con pacientes que se encontraban esperando atención, junto con recordar las dificultades que, según indicó, se presentaban durante los últimos meses de años anteriores, cuando los hospitales enfrentaban problemas para disponer de recursos e insumos.

En cuanto a la infraestructura sanitaria, planteó que existen alternativas para aprovechar dependencias que actualmente no estarían cumpliendo el propósito para el cual fueron entregadas. Como ejemplo, mencionó el edificio del CADI-UMAG, ubicado junto al Hospital Clínico de Magallanes, proponiendo que sus instalaciones puedan ser recuperadas por el Servicio de Salud para albergar oficinas administrativas y liberar espacios hospitalarios.

No obstante, aclaró que no está en contra de desarrollar nuevos establecimientos de salud, sino que considera necesario ordenar las prioridades de inversión. En esa línea, reconoció la necesidad de contar con un nuevo CESFAM para el sector sur de Punta Arenas y reemplazar el establecimiento de Carlos Ibáñez del Campo, además de avanzar en la ampliación del Hospital Clínico.

“Es que hoy día tenemos que priorizar, si aquí venimos con un déficit. primero tenemos que saldar. Exacto, en el momento de ahora lo necesitamos es que esa plata se destine, por ejemplo, a la atención de salud primaria y a la atención a resolución de los problemas de las listas de espera”, señaló.

El diputado insistió en que la prioridad debe estar en garantizar que las personas reciban atención oportuna, especialmente aquellas que enfrentan enfermedades graves.

“Nuevamente te lo digo, hoy día se está muriendo gente por no ser atendida y se murió mucha gente por no ser atendida. Entonces no podemos decirle a la gente mira, vamos a hacer un nuevo CESFAM en la 18, cuando hoy día tú vas al hospital, como sucedió el año pasado, te querías atender por un cáncer resulta que no ibas a tener esa tensión, no la ibas a tener y te ibas a morir”, afirmó.

Respecto de los recursos del Gobierno Regional, cuestionó el nivel de ejecución presupuestaria que, según indicó, se registraba a septiembre, planteando que antes de solicitar mayores asignaciones se debe avanzar en la utilización de los fondos disponibles.

Permisos laborales para cuidadores y atribuciones del Congreso

Durante la entrevista también se le consultó por su voto en contra de una iniciativa relacionada con permisos laborales para personas que deben cuidar a familiares con enfermedades terminales.

Riquelme justificó su decisión señalando que, a su juicio, el proyecto presentaba problemas de admisibilidad constitucional, debido a que implicaría un gasto de recursos públicos y no contaba con el patrocinio del Ejecutivo.

El parlamentario explicó que la Constitución establece atribuciones específicas para la presentación de proyectos que generan gastos fiscales, por lo que los diputados no podrían impulsar iniciativas de ese tipo sin la participación del Gobierno.

“Porque era inconstitucional, a ver, hay muchos proyectos ya que se votan en el Congreso, que son inadmisibles, nosotros cuando asumimos en marzo, nosotros estamos obligados a votar los proyectos cuando están puestos de acuerdo a la Constitución”, sostuvo.

Agregó que, aunque una iniciativa pueda tener un propósito que considere positivo, su obligación es respetar las normas constitucionales que regulan las atribuciones del Congreso.

“Entonces, por muy bueno que sea el proyecto, por muy bien intencionado, yo no pude incumplir la Constitución porque yo al menos juré que la iba a respetar”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó la discusión sobre la sala cuna universal, señalando que un proyecto de esta naturaleza puede ser presentado y patrocinado por el Ejecutivo, lo que permitiría su tramitación conforme a las atribuciones constitucionales correspondientes.

En ese contexto, sostuvo que el Gobierno deberá impulsar una propuesta para establecer permisos laborales destinados a quienes cumplen labores de cuidado, si se busca avanzar en esa materia mediante una iniciativa que involucre recursos.

Proyecto para sancionar vehículos con escapes modificados y ruidos molestos

Uno de los temas de mayor interés local fue la iniciativa legislativa presentada por el diputado para aumentar las sanciones contra quienes circulen con vehículos que tengan tubos de escape modificados y generen ruidos molestos.

Riquelme explicó que el proyecto busca endurecer las consecuencias para quienes realizan estas prácticas, especialmente durante la noche y en sectores residenciales de ciudades como Punta Arenas y Puerto Natales.

De acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, la propuesta contempla elevar la infracción desde una falta leve a una falta gravísima, con multas que superarían los 200 mil pesos, además de la posibilidad de retirar la licencia de conducir e incautar el vehículo.

El diputado sostuvo que la iniciativa responde a una problemática que afecta directamente la calidad de vida de los habitantes de Magallanes y que ha recibido respaldo de representantes del mundo automotor que participaron en la discusión.

“Ellos mismos están de acuerdo en sancionarlo. Nosotros estuvimos en la comisión y ellos fueron todos para allá, todo el mundo tuerca. Ya están todos de acuerdo, que no puede haber un estúpido a las 2 de la mañana con escape libre por la mitad de Punta Arenas, por venir a Puerto Natales o por la 18, pingüino, no dejando dormir a nadie”, señaló.

En cuanto a las sanciones contempladas, agregó: “Con el proyecto de ley que presentamos va a subir el parte Sobre 200000 pesos te van a quitar la licencia y no solamente eso va a permitir que te incauten el vehículo ahí mismo, porque antes lo que tenía que hacer ya la fiscalía es salir a perseguir los vehículos, no, ahora te lo van a incautar inmediatamente”.

El parlamentario indicó que la iniciativa comenzó su discusión en la Comisión de Transportes y manifestó su expectativa de que avance durante el período legislativo.

“Entonces, piénsenlo, piénsenlo. Si ustedes quieren seguir haciendo eso, ni un problema, pero se van a tener que tener las consecuencias porque el proyecto que presenté yo va a ser aprobado por la cámara y ese proyecto va a ser ley antes de que yo termine mi mandato”, aseguró.

Seguridad pública y aprobación de la sala cuna universal

En materia de seguridad, Riquelme también se refirió a la agenda legislativa que se encuentra en tramitación, mencionando iniciativas relacionadas con el uso de la fuerza, las remuneraciones policiales y distintas medidas destinadas a enfrentar los delitos violentos.

En ese contexto, valoró las cifras que, según indicó, muestran una disminución cercana al 20% en homicidios y delitos violentos a nivel nacional, aunque lamentó que la discusión política en el Congreso dificulte comunicar estos avances a la ciudadanía.

Por otra parte, destacó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de sala cuna universal, iniciativa que consideró relevante para mejorar las condiciones de acceso de las mujeres al empleo y reducir las barreras que enfrentan las empresas al momento de contratar trabajadoras.

El parlamentario explicó que el proyecto busca modificar el sistema actual, que establece obligaciones asociadas a la contratación de un determinado número de mujeres, para avanzar hacia un mecanismo de cobertura más amplio.

“Entonces, ya no va a haber esta discriminación hacia la mujer que si yo contrato a la mujer 20, tengo que tener una sala cuna. No, ahora va a ser para todos a través de un aporte con cargo al seguro de cesantía y esto se aprobó en forma unánime a la Cámara de Diputados”, indicó.

Riquelme valoró el impacto que podría tener esta medida para las mujeres que desean incorporarse al mundo laboral o continuar con su desarrollo profesional después de convertirse en madres, y manifestó su expectativa de que el proyecto avance próximamente en el Senado.

Comercio con las Islas Falkland: defensa de la actividad económica regional

En el último tramo de la entrevista, uno de los asuntos más extensos fue la ruta comercial del buque Danstar hacia las Islas Falkland, en medio de las reacciones generadas por las declaraciones y medidas adoptadas desde Argentina respecto de esta actividad.

El diputado señaló que había abordado previamente el tema con el canciller, antes de que se instalara públicamente la controversia, y defendió la posibilidad de retomar el intercambio comercial que, según recordó, existió entre Magallanes y las islas durante el período comprendido entre los años 2000 y 2010.

Para Riquelme, esta actividad representa una oportunidad para empresas y trabajadores de la región, debido a la contratación de servicios de reparación, abastecimiento y logística que se desarrollan en territorio magallánico.

Como ejemplo, destacó que el Danstar se encontraba en Asmar Magallanes para realizar trabajos de mantención durante aproximadamente 20 días, labores que, según indicó, involucran mano de obra y servicios locales.

“Hoy día le estamos prestando servicio al Danstar, donde, con mano de obra magallánica, viene una empresa que está en Magallanes y prestando el servicio. El Danzar está contratando servicio acá en Magallanes. ¿De dónde se van a subir todos los pertrechos que va a llevar el Danstar a la isla Folka en el comercio Magallánico, donde hay cajeras Magallanes contratadas, reponedores Magallanes, etcétera, etcétera?”, expresó.

El parlamentario manifestó reparos frente a las declaraciones del vocero de Gobierno sobre esta materia, señalando que había tomado contacto con él y que, según relató, recibió disculpas y el compromiso de canalizar el asunto a través de Cancillería.

En cuanto a los argumentos jurídicos, Riquelme sostuvo que el comercio entre Chile y las islas debe analizarse considerando los tratados internacionales vigentes y defendió que no corresponde solicitar autorización a Argentina para desarrollar operaciones comerciales de esta naturaleza.

“Entonces tú no puedes desconocer un tratado internacional cuando no te conviene e invocarlo y llevar a otro país a por ese mismo tratado internacional el tribunal del mar, creo que es en Hamburgo. Entonces por un lado dice no, mire, yo voy a aplicar mi decreto. Ese decreto no tiene ninguna validez en Chile, no tiene ninguna validez en el Atlántico y no vamos a pedir permiso y danza no va a pedir permiso. Nosotros no tenemos que pedir permiso a Argentina para poder comerciar con Gran Bretaña”, afirmó.

Asimismo, llamó a considerar la relación comercial que mantiene Argentina con Gran Bretaña, cuestionando que se objete el intercambio económico que pueda desarrollar Magallanes.

“Pero no puede ser que ustedes sigan conversando con Gran Bretaña y nosotros magallánicos nos digan que no lo podemos hacer. Eso no lo voy a permitir y yo voy a defender”, manifestó.

Finalmente, reiteró que su postura responde a la defensa del empleo y de las oportunidades económicas que pueden generarse en la región, asegurando que su trabajo parlamentario en esta materia no se limita a declaraciones públicas.

“Así que yo no me pierdo ahí, yo así defendiendo, hemos oficiado cancillería, hemos oficiado en forma. En forma reservada, también alertando estas situaciones y tuve que recordar cuando vino y se sonó acá a la Comisión de Defensa, el único parlamentario que estuvo ahí presente de todos los senadores y todos los diputados fui yo para tratar este tema. Claro que fue reservada y Core era el único parlamentario que estuvo ahí, a pesar que se sonó acá en Magallanes. Entonces muchos se van en los discursos y pocos trabajan si esa es la realidad y yo al menos lo voy a hacer. Yo voy a estar en no solamente mis declaraciones apoyando a Magallanes, sino que además en el trabajo que hago día a día como parlamentario”, concluyó.



