Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de enero de 2026

CHILE CONCRETA EL SUEÑO DE UNIR POR AIRE PUNTA ARENAS CON PUERTO WILLIAMS

​Una compañía griega inicia operaciones regulares en la Patagonia chilena, marcando un hito en la aviación regional al unir el extremo sur continental con el principal centro de conexiones del país.

Embraer-720

Tras finalizar exitosamente sus vuelos de familiarización, la aeronave Embraer E190, matrícula SX-PTM, de Marathon Airlines, inició formalmente sus servicios regulares en el territorio patagónico chileno.

La operación se enmarca dentro de un contrato de wet-lease de extensa duración establecido con Aerovías DAP, la aerolínea local. La puesta en servicio del avión se concretó el pasado 9 de enero, una vez completados todos los procesos de adaptación técnica y operativa requeridos para este entorno específico.

La ruta establecida cubre el trayecto entre Punta Arenas y Puerto Williams, ubicado en la Isla Navarino. Este último aeródromo está reconocido como el terminal aéreo comercial más austral del planeta que mantiene servicios programados de manera regular.

La implementación de estas frecuencias tiene como objetivo fundamental robustecer la conectividad de esta zona extrema con Santiago, el principal hub de conexiones de Chile, optimizando así el transporte de pasajeros en una geografía reconocida por su alta complejidad logística.

Fuentes de la empresa griega destacaron la significancia del inicio de operaciones. «El primer día simboliza la confianza depositada por Aerovías DAP en Marathon Airlines y evidencia la capacidad de la empresa en operar con confiabilidad en ambientes remotos, desafiadores y únicos», señalaron.

En la misma declaración, agregaron que este nuevo capítulo en Sudamérica persigue ofrecer «operaciones seguras y de alta calidad en una de las regiones más singulares de la aviación mundial».

La incursión de Marathon Airlines en la Patagonia chilena representa una expansión de sus servicios hacia escenarios geográficos de exigencia única.


jaimecosme

JAIME COSME ORMEÑO DESTACA AVANCES PARA LA PESCA ARTESANAL DURANTE EL 2025 Y LLAMA A MANTENER APOYO INSTITUCIONAL EN MAGALLANES PARA EL SECTOR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA

Leer Más

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

MINVU - Costaneras Natales_aérea
nuestrospodcast
torres-del-paine-circuito-o

FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Embraer-720

CHILE CONCRETA EL SUEÑO DE UNIR POR AIRE PUNTA ARENAS CON PUERTO WILLIAMS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
gorenatales14012026

GOBERNADOR JORGE FLIES DESPLIEGA INTENSA AGENDA EN ÚLTIMA ESPERANZA CON INAUGURACIÓN DE OBRAS ENERGÉTICAS Y COMUNITARIAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Certificación Isla Lennox (3)

MUJERES DE LAS ALCALDÍAS DE MAR DEL CANAL BEAGLE SE GRADUARON DEL TALLER ECO-LÓGICAS DE PRODEMU