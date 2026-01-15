AERONAVE EMBRAER E190 INICIA OPERACIONES REGULARES ENTRE PUNTA ARENAS Y PUERTO WILLIAMS

Tras finalizar exitosamente sus vuelos de familiarización, la aeronave Embraer E190, matrícula SX-PTM, de Marathon Airlines, inició formalmente sus servicios regulares en el territorio patagónico chileno.

La operación se enmarca dentro de un contrato de wet-lease de extensa duración establecido con Aerovías DAP, la aerolínea local. La puesta en servicio del avión se concretó el pasado 9 de enero, una vez completados todos los procesos de adaptación técnica y operativa requeridos para este entorno específico.

La ruta establecida cubre el trayecto entre Punta Arenas y Puerto Williams, ubicado en la Isla Navarino. Este último aeródromo está reconocido como el terminal aéreo comercial más austral del planeta que mantiene servicios programados de manera regular.

La implementación de estas frecuencias tiene como objetivo fundamental robustecer la conectividad de esta zona extrema con Santiago, el principal hub de conexiones de Chile, optimizando así el transporte de pasajeros en una geografía reconocida por su alta complejidad logística.

Fuentes de la empresa griega destacaron la significancia del inicio de operaciones. «El primer día simboliza la confianza depositada por Aerovías DAP en Marathon Airlines y evidencia la capacidad de la empresa en operar con confiabilidad en ambientes remotos, desafiadores y únicos», señalaron.

En la misma declaración, agregaron que este nuevo capítulo en Sudamérica persigue ofrecer «operaciones seguras y de alta calidad en una de las regiones más singulares de la aviación mundial».

La incursión de Marathon Airlines en la Patagonia chilena representa una expansión de sus servicios hacia escenarios geográficos de exigencia única.

​

