​¿Hasta qué punto podemos responsabilizar a las personas por su bienestar psicológico sin preguntarnos por las condiciones en que viven?



Con frecuencia hablamos de salud mental desde una perspectiva individual. Nos preocupamos de cómo enfrentamos las dificultades, de la capacidad para gestionar nuestras emociones, de reconocer cuándo necesitamos ayuda y de acceder a atención profesional. Todo eso es importante y necesario, sin embargo, hay algo que suele quedar fuera de esa conversación: las circunstancias sociales y materiales en que transcurre nuestra vida también inciden en nuestra salud mental.



En Magallanes tenemos razones suficientes para detenernos en esta discusión. Según datos de la vigilancia epidemiológica de la Seremi de Salud de Magallanes, durante 2025 se registraron 628 eventos asociados a intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas con intención de muerte, correspondientes a 515 personas. Cerca del 60% de las notificaciones involucró a personas entre 10 y 29 años. Ese mismo año, según cifras de la Seremi de Salud, elaboradas a partir de registros del Departamento de Estadísticas e Información de Salud y del Servicio Médico Legal, 19 personas murieron por suicidio en nuestra región y en lo que va del 2026 esta cifra aumenta a 30. Son datos que expresan una alarmante realidad que exige atención y una respuesta urgente.



Otro antecedente que merece consideración es que el 74% de las personas notificadas tenía antecedentes de atención previa en la red de salud mental. Si bien este dato por sí solo no permite concluir que exista una falla en la atención, sí nos obliga a preguntarnos por la continuidad de los tratamientos, el seguimiento de las personas y la capacidad de las instituciones para acompañar procesos que muchas veces requieren respuestas persistentes y coordinadas.



El problema es que, cuando reducimos la salud mental a una cuestión individual, corremos el riesgo de concentrar toda la responsabilidad en quien experimenta el sufrimiento. Le pedimos que busque ayuda, que desarrolle herramientas para enfrentar sus dificultades y que aprenda a sobreponerse. Pero ¿qué ocurre cuando las condiciones que producen o profundizan ese sufrimiento permanecen intactas?



La salud mental también está relacionada con la estabilidad económica, las oportunidades laborales y educativas, las condiciones de vivienda, la violencia, la discriminación, la calidad de nuestros vínculos y la existencia de redes de apoyo. No todas las personas enfrentan las mismas circunstancias ni cuentan con los mismos recursos para sobrellevarlas. Por eso, atender el sufrimiento individual es indispensable, pero también lo es preguntarnos por las condiciones colectivas que pueden favorecer el bienestar o, por el contrario, deteriorarlo.



Esta discusión adquiere especial relevancia en una región como Magallanes. Nuestra geografía, las distancias entre localidades, la dispersión territorial y las dificultades de conectividad son más que meras características del paisaje; son también factores que condicionan las posibilidades de acceder a servicios, mantener vínculos y participar de espacios comunitarios. Vivir en Punta Arenas no supone las mismas condiciones de acceso que vivir en Porvenir, Puerto Williams o en una localidad rural.



A ello se suman otros aspectos que merecen igual atención. Las oportunidades para desarrollar proyectos educativos, laborales y personales; la disponibilidad de espacios culturales, deportivos y recreativos; la posibilidad de construir redes de apoyo y encontrar lugares de encuentro; la incertidumbre económica y las distintas formas de violencia que atraviesan nuestra convivencia. Ninguno de estos factores explica por sí solo los problemas de salud mental ni permite establecer relaciones automáticas, pero ignorarlos sería renunciar a comprender una parte importante de nuestra realidad.



Dicho eso, sería irresponsable atribuir únicamente al territorio el bienestar de quienes lo habitan, pero sí es necesario comprender que configura las condiciones en que ese bienestar puede construirse. Y si esas condiciones son distintas, las respuestas públicas también deben serlo.



Por eso necesitamos avanzar hacia una política regional de salud mental que vaya más allá de fortalecer la capacidad de atención de la red sanitaria, aunque aquello sea fundamental. Esto supone también respaldar a los equipos que sostienen la atención pública, quienes muchas veces conocen las necesidades y hacen esfuerzos cotidianos por responder a ellas, pero enfrentan recursos insuficientes, sobrecarga laboral y escaso margen de acción. Frente a esto, no se trata de responsabilizar a quienes están en la primera línea, sino generar las condiciones institucionales para que puedan desarrollar su trabajo y ofrecer una atención oportuna y continua.



Junto con ello, necesitamos una estrategia integral, con recursos estables y coordinación efectiva entre salud, educación, municipios y servicios sociales; que fortalezca la atención primaria, asegure continuidad en los tratamientos y desarrolle acciones preventivas en las comunidades. Una política capaz de responder a las distancias y particularidades de cada localidad, que incorpore a las organizaciones sociales y reconozca el valor de los espacios donde se construyen vínculos y redes de cuidado.



Esto exige también escuchar a las comunidades, conocer sus experiencias y construir diagnósticos que no se elaboren exclusivamente desde las instituciones centrales. Una política territorial debe ir más allá de distribuir prestaciones en distintos puntos del mapa; debe comprender que las necesidades, las barreras y los recursos de cada comunidad son diferentes, y que las respuestas deben construirse considerando esas diferencias.



No podemos seguir abordando la salud mental como si fuera exclusivamente una responsabilidad individual. Una sociedad que se preocupa por el bienestar de sus integrantes tiene que hacer más que atender a quienes sufren. También debe preguntarse por las condiciones que producen, profundizan o prolongan ese sufrimiento.



En Magallanes, cuidar la salud mental también significa hacernos cargo del territorio que compartimos y de las oportunidades que somos capaces de construir en él. Porque una política pública que pretende cuidar a las personas debe comenzar por comprender cómo viven.

