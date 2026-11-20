El Delegado Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, participó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que realizó un balance de los principales avances registrados durante los primeros ocho meses de gestión, poniendo énfasis en proyectos de infraestructura, conectividad, turismo, prevención de emergencias y desarrollo territorial para Puerto Williams y los sectores rurales de la Isla Navarino.

Durante la conversación, la autoridad destacó que diversas iniciativas que permanecieron durante años sin avances significativos han comenzado a superar etapas administrativas y de financiamiento, permitiendo proyectar inversiones que buscan mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la provincia.

Más de $2.300 millones para mejorar el sistema de agua potable de Puerto Williams

Uno de los principales anuncios abordados por Moncada fue la aprobación de recursos por parte del Gobierno Regional para ejecutar la denominada etapa cero del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de Puerto Williams.

La iniciativa contempla una inversión superior a los $2.300 millones, destinada a mejorar y ampliar la capacidad de las redes existentes, respondiendo a necesidades que han sido planteadas por los propios vecinos de la comuna.

El delegado explicó que el proyecto ya contaba con la recomendación satisfactoria y que, durante los primeros días de noviembre, se concretó la aprobación de los recursos para iniciar esta primera intervención.

“Hace un tiempo atrás ya obtuvimos los RS para el tema del agua potable en Puerto Williams en la etapa cero, pero no solo eso, sino que los primeros días de noviembre ya obtuvimos el financiamiento por parte del Gobierno Regional, son más de 2.300 millones de pesos que se van a inyectar en Puerto Williams”, señaló.

Asimismo, precisó que esta intervención corresponde a la primera de cuatro etapas contempladas para alcanzar un sistema de mayor capacidad y robustez, por lo que paralelamente se están desarrollando gestiones para disponer de terrenos y avanzar en el diseño de las siguientes fases.

Respecto de los plazos, Moncada indicó que la etapa actualmente financiada considera siete meses de ejecución desde su inicio, mientras que las siguientes intervenciones requieren continuar con los procesos de asignación de terrenos y desarrollo técnico.

“Tenemos que partir en alguna instancia, tenemos que partir en algún minuto y era justamente esto lo que gatilla finalmente todo el emprendimiento y todo lo que gatilla el desarrollo del agua potable en Puerto Williams”, manifestó.

Ampliación del hospital de Puerto Williams también obtiene recomendación satisfactoria

En materia de salud, el delegado destacó otro avance considerado relevante para la provincia: la obtención de la recomendación satisfactoria para el proyecto de ampliación del hospital de Puerto Williams.

Según explicó, la iniciativa también llevaba alrededor de una década esperando avanzar, por lo que la aprobación de esta etapa administrativa representa un paso importante para concretar una obra largamente esperada por la comunidad.

“Y no solo eso, sino que fue como coincidente porque yo vine justamente al tema de la aprobación de los recursos en el Consejo Regional y me acuerdo que venía bajando del avión. Le saco el modo avión y tenía un mensaje de Desarrollo Social que me decía que acababan de aprobarnos el RS para el tema del hospital, la ampliación del hospital”, relató.

La autoridad valoró que ambos proyectos se encuentren actualmente en condiciones de avanzar hacia sus respectivas etapas de inversión, destacando que se trata de necesidades prioritarias para el desarrollo de Puerto Williams.

Preparativos para la temporada turística y mejoras en rutas de acceso y rescate

Otro de los temas abordados fue el inicio de la temporada turística en la provincia, periodo que concentra una mayor actividad entre noviembre y marzo, tanto por la llegada de visitantes como por el desarrollo de obras y actividades vinculadas al territorio.

En ese contexto, Moncada informó que se encuentran trabajando en iniciativas para mejorar las condiciones de seguridad y respuesta ante emergencias, particularmente en los sectores de Puerto Toro y los senderos de Navarino.

Entre las medidas proyectadas se encuentra la habilitación de un cortafuegos en Puerto Toro y el mejoramiento de rutas de acceso y rescate en Puerto Williams, para lo cual ya se efectuó un levantamiento con participación de instituciones presentes en el territorio.

“Nosotros ya estamos iniciando todas las gestiones, esperamos tenerlo en lo que resta del mes de noviembre. Para comenzar con la ejecución de los mejoramientos de la ruta y el cortafuego, yo espero durante el mes de diciembre”, indicó.

El delegado también agradeció el trabajo desarrollado por Conaf y las demás instituciones involucradas, precisando que estas intervenciones requieren autorizaciones y coordinaciones previas debido a las características del territorio.

Transporte subsidiado retomará conectividad con sectores rurales de Isla Navarino

En materia de conectividad terrestre, la autoridad se refirió a la reactivación del servicio de transporte subsidiado que conecta Puerto Williams con distintos sectores rurales de Isla Navarino.

Moncada explicó que se trata de un proyecto que ya había estado en funcionamiento, pero que posteriormente experimentó un periodo de interrupción. Actualmente, cuenta con recursos disponibles y su proceso de licitación se encuentra en marcha para retomar el servicio.

El delegado recalcó que esta iniciativa no solamente tiene importancia para el turismo, sino que también responde a las necesidades cotidianas de quienes viven en sectores apartados y no cuentan con alternativas propias de movilización.

“Es importante que obviamente el Estado tenga que prestar este servicio también”, sostuvo, destacando el aporte que representa para la integración territorial y el acceso de los habitantes a distintos puntos de la isla.

Actualización de los planes de emergencia y despliegue de brigada forestal

La preparación ante emergencias fue otro de los ejes de la entrevista, especialmente considerando las particularidades geográficas de la provincia y el incremento de actividades durante la temporada estival.

Moncada explicó que los planes de emergencia provinciales permiten identificar los riesgos presentes en el territorio y establecer procedimientos de actuación frente a distintos escenarios. En ese sentido, destacó la actualización de estos instrumentos, cuyo documento anterior no había sido renovado desde 2017.

La autoridad indicó que los nuevos planes deben actualizarse cada dos años, de acuerdo con las modificaciones normativas, incorporando además riesgos que anteriormente no tenían la misma consideración.

Como ejemplo, mencionó los movimientos sísmicos registrados en el sector del paso Drake, situación que obliga a considerar escenarios de emergencia que antes no estaban contemplados en los instrumentos provinciales.

“Entonces el plan de emergencia tiene eso, por una parte identifica cuáles son los potenciales riesgos que tenemos en el territorio y también te dice, mira, frente a este potencial riesgo, si es que en algún minuto se desencadena, tienes que actuar de esta forma y este plan tiene que actualizarse cada 2 años”, explicó.

En este contexto, el delegado informó que la brigada forestal Lenga 12 ya se encuentra constituida en Puerto Williams, con un equipo de diez brigadistas preparados para responder ante eventuales incendios forestales.

Además, se trabaja en la incorporación de nuevas tecnologías, maquinaria y vehículos, junto con la habilitación de piscinas de almacenamiento de agua con capacidad de 100 mil litros, una en el aeropuerto y otra en el sector del barrio industrial.

La finalidad es facilitar el abastecimiento de agua para los helicópteros y permitir una respuesta más rápida ante eventuales focos de incendio.

“Nuestra intención y nuestro ojalá es que nunca ocurra ninguna emergencia de ningún tipo en el territorio. Pero sí tenemos que estar preparados para enfrentarlo y eso es lo que estamos haciendo”, enfatizó Moncada.

Promoción turística de Puerto Williams y vinculación con operadores de Punta Arenas y Santiago

En relación con el desarrollo turístico, el delegado destacó las gestiones realizadas tras la visita de la subsecretaria de Turismo a Puerto Williams, instancia en la que representantes de organizaciones y operadores locales pudieron plantear directamente sus inquietudes sobre las necesidades del destino.

Uno de los principales desafíos identificados corresponde a fortalecer la promoción turística de la provincia, generando mayores oportunidades de vinculación comercial entre los operadores de Puerto Williams y empresas de otros puntos del país.

En esa línea, Moncada anunció que se encuentran preparando una jornada de promoción turística en Punta Arenas, cuya fecha todavía no está definida, con el propósito de presentar los atractivos de Puerto Williams y la comuna de Cabo de Hornos a los operadores regionales.

La iniciativa busca que las empresas turísticas de ambas localidades puedan establecer relaciones de trabajo y desarrollar ofertas complementarias.

Asimismo, adelantó que esperan realizar durante abril una actividad similar en Santiago, convocando a operadores nacionales e internacionales para dar a conocer el destino y sus posibilidades turísticas.

“Y la idea es que puedan venir a promocionar y a trabajar con los operadores turísticos de Punta Arenas. Las empresas que están presentes en Puerto Williams, a promocionar el destino, a promocionar el territorio de tal forma que los operadores turísticos de Punta Arenas en algún minuto puedan trabajar de forma encadenada con los operadores de allá”, señaló.

La autoridad sostuvo que estas acciones buscan superar la etapa de diagnóstico y avanzar hacia medidas concretas que permitan mejorar la difusión del destino y fortalecer la actividad económica local.

Obras en el aeródromo de Puerto Williams contemplan inversión de $3.500 millones

Respecto de la infraestructura aeroportuaria, Moncada informó que ya se encuentra adjudicada la obra de mejoramiento del aeródromo de Puerto Williams, proyecto que contempla una inversión cercana a los $3.500 millones.

Los trabajos consideran intervenciones en la plataforma donde operan las aeronaves y la habilitación de nuevos espacios para mejorar las condiciones de funcionamiento del recinto.

Según explicó, la iniciativa cuenta con un plazo de ejecución de 240 días y ya se han registrado movimientos de la empresa adjudicataria, Billicit, que comenzó con el traslado de materiales al sector.

Uno de los aspectos destacados por el delegado es que las obras no deberían interrumpir las operaciones aéreas, debido a que las intervenciones se realizarán a nivel de superficie y no requerirán grandes estructuras que obstaculicen el funcionamiento del aeródromo.

Además, indicó que la ejecución del proyecto representa una oportunidad para generar empleo en la comuna.

“Están hablando que van a ser cerca de 100 personas las que van a tener la posibilidad de trabajar en ese lugar. A nosotros nos interesa que ojalá esas personas en su mayoría sea gente de Puerto Williams. Nos interesa también reactivar el empleo en el territorio y eso para nosotros es súper relevante”, afirmó.

Ruta Vicuña-Yendegaia: buscan adelantar conexión para diciembre de 2029

Uno de los proyectos de mayor impacto para la conectividad y el desarrollo turístico de la provincia corresponde al camino Vicuña-Yendegaia, cuya ejecución busca acelerar los plazos para concretar la conexión a más tardar en diciembre de 2029.

El delegado explicó que actualmente se desarrolla la etapa 12 de esta ruta y que se están implementando modificaciones en la modalidad de trabajo, incorporando mayor dotación de maquinaria y trabajadores, además de un sistema de turnos que permitirá mantener las faenas durante todo el año.

Según detalló, anteriormente existían periodos de 40 días de trabajo y 20 días de paralización, mientras que la nueva modalidad contempla turnos de 20 días con renovación de trabajadores, pero sin detener la ejecución de las obras.

“Entonces ahora se cambia esa modalidad, son 20, 20, pero la obra no para, o sea, cada 20 días va a haber una renovación de trabajadores, pero la obra nunca va a paralizar como era hasta ahora, sino que va a continuar. Todos los días del año”, explicó.

Moncada destacó que la incorporación de nuevos equipos y el aumento de la capacidad de trabajo permitirán avanzar con mayor rapidez en la construcción de esta ruta, a la que atribuyó un papel fundamental para el futuro de Puerto Williams.

“Yo lo he señalado, o sea, no solo se está construyendo un camino en el sector de Vicuña y Yendegaia, se está construyendo el futuro de Puerto Williams y lo hemos dicho con esas palabras, aquí se construye futuro. Porque ese camino te va a conectar con el mundo. Finalmente te va a conectar sobre todo con la región de Magallanes”, expresó.

Asimismo, planteó que esta conexión permitirá ampliar las alternativas de viaje para los habitantes de la región y potenciar circuitos turísticos que integren distintos destinos de Magallanes.

En ese sentido, manifestó su expectativa de que los visitantes puedan recorrer la región desde Puerto Natales y Torres del Paine, continuar hacia Punta Arenas, Tierra del Fuego y finalizar su recorrido en Puerto Williams, permaneciendo más días en el territorio.

“Yo creo que esa ruta no tiene nada que envidiarle a Torres del Paine, muy por el contrario. Yo creo que va, tiene todo el potencial para competir de igual a igual al destino de Torres del Paine, porque es una ruta maravillosa y que para nosotros nos amplía mucho la oferta turística de la región”, sostuvo.

Centro de rehabilitación de Puerto Williams registra más de 60% de avance

En el último tramo de la entrevista, el delegado también entregó novedades sobre la construcción del centro de rehabilitación de Puerto Williams, iniciativa vinculada a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

Moncada informó que las obras presentan actualmente más de un 60% de avance, destacando el ritmo de ejecución y el aumento de trabajadores en el proyecto.

“Sí, mucho más. Yo diría que hoy día estamos sobre el 60% de avance. Ya el otro día nosotros estuvimos con los trabajadores justamente en el lugar y avanzó muy rápido. Ya igual ellos aumentaron su dotación de trabajadores”, comentó.

Agregó que la estructura ya cuenta con avances importantes en su construcción exterior, incluyendo la cubierta del techo y la instalación de ventanas y puertas. La planificación contempla finalizar la obra gruesa durante diciembre para posteriormente avanzar con las terminaciones interiores.

En ese contexto, hizo un llamado a la comunidad regional a continuar colaborando con la cruzada solidaria, destacando la importancia del trabajo que desarrolla el centro de rehabilitación en las distintas provincias de Magallanes.

El delegado señaló que, aunque no podría participar en el cierre de las actividades en Puerto Williams debido a su agenda en Punta Arenas, la institución y la comunidad han contado con su apoyo durante las distintas actividades de recaudación, entre ellas bingos y campeonatos deportivos.

Puerto Williams se prepara para celebrar su 73° aniversario

Finalmente, Rodolfo Moncada Salazar adelantó que regresaría a Puerto Williams durante la jornada del sábado para participar en las actividades conmemorativas del aniversario de la ciudad, que este 21 de noviembre cumple 73 años.

La programación contempla un tedeum, desfile y otras actividades para celebrar un nuevo aniversario de la capital provincial.

La autoridad cerró su participación destacando que aún existen importantes desafíos para el desarrollo de la comuna de Cabo de Hornos y la Provincia Antártica Chilena, pero valoró los avances que se han registrado en materia de infraestructura, servicios y conectividad.



