MORALES EMPLAZA AL GOBIERNO POR RECORTES EN SALUD Y POR COBROS ASOCIADOS AL CAE

Durante una entrevista realizada la mañana de este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes, Javiera Morales Alvarado, abordó diversos temas de contingencia nacional y regional, entre ellos su tratamiento contra el cáncer, los recortes presupuestarios en salud, la reforma tributaria impulsada por el Gobierno, la situación del Crédito con Aval del Estado (CAE) y proyectos legislativos relacionados con la violencia intrafamiliar y la protección de la infancia.

Al inicio de la conversación, la parlamentaria se refirió al proceso médico que enfrenta actualmente, señalando que, pese a las dificultades propias de la quimioterapia, mantiene una actitud optimista respecto de su recuperación.

“Yo estoy. Sigo muy agradecida de que me pillé este cáncer a tiempo, de que el tratamiento está disponible. Tanto la quimioterapia como el inmunoterapia es. He tenido una muy buena experiencia en el sector público también”, expresó.

Morales destacó además el apoyo recibido por parte de la comunidad durante estos meses de tratamiento. “Siempre me gusta agradecer a la gente hermosa que me manda mensajes por las redes, me mandan flores, me han mandado regalos, me han mandado videos y cómo no voy a estar contenta con todo eso”, comentó.

En materia de salud pública, la diputada manifestó su respaldo a la alerta oncológica impulsada por el Ejecutivo, pero cuestionó los recortes presupuestarios que podrían afectar al sector.

“Estoy absolutamente de acuerdo con la alerta oncológica que puso este gobierno. Es una medida que yo aplaudo, pero no estoy de acuerdo con los recortes”, afirmó.

En esa línea, agregó que “no puedo entender por qué habría que recortar en salud”, argumentando que los recursos que eventualmente puedan ahorrarse por eficiencia deberían reinvertirse en la atención de pacientes y en la reducción de listas de espera.

La parlamentaria también criticó la denominada reforma tributaria impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, señalando que votó en contra de la iniciativa en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Yo al menos no estoy de acuerdo con la política de recortes y por eso es que hice todo el esfuerzo para ir a votar ese día a la mega reforma tributaria impulsada por este gobierno y representar a Magallanes como corresponde en la Cámara”, sostuvo.

Respecto de la agenda de seguridad, Morales aseguró que no observa una estrategia clara por parte del Ejecutivo y cuestionó algunas promesas realizadas durante la campaña presidencial.

“En seguridad yo no veo plan todavía y no veo consistencia”, indicó, agregando que las medidas implementadas por la administración anterior han demostrado resultados que hoy incluso son reconocidos por autoridades del actual gobierno.

Durante la entrevista, la legisladora también abordó las investigaciones que involucran a parlamentarios de la Región de Magallanes. Sobre este punto, sostuvo que las autoridades involucradas deben entregar explicaciones públicas mientras se desarrollan los procesos judiciales.

“Encuentro una vergüenza que tengamos a dos parlamentarios de la región, el diputado Riquelme y el senador Kusanovic, siendo investigados por la Fiscalía y que no den declaraciones al respecto”, declaró.

En relación con la situación de los deudores del CAE, Morales criticó los procedimientos de cobro impulsados por la Tesorería General de la República y defendió la propuesta de condonación presentada durante la administración anterior.

“Ellos votan en contra, impiden que el proyecto avance y ahora dicen, bueno, no es mi problema que no se haya condonado”, afirmó, refiriéndose a quienes rechazaron la iniciativa.

Asimismo, informó que su equipo parlamentario en Punta Arenas y Puerto Natales se encuentra prestando orientación jurídica a personas que hayan recibido notificaciones relacionadas con cobros del crédito estudiantil.

Finalmente, destacó la reciente aprobación de una iniciativa legal impulsada junto a otras parlamentarias del Frente Amplio para restringir la tenencia y porte de armas a personas denunciadas por violencia intrafamiliar.

“Hoy día si se denuncia a alguien por violencia intrafamiliar, esa persona no puede portar ni tener arma”, explicó.

Además, anunció que solicitó a la Delegación Presidencial Regional la creación de una mesa de trabajo enfocada en la prevención y persecución de delitos contra la infancia, considerando las altas cifras de explotación sexual infantil registradas en Magallanes.

“Creo que me parece importante en una región en que hay tanto abuso infantil que se haga una mesa para enfrentar los delitos contra la infancia”, concluyó.





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