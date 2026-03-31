GONZALO ROSENFELD ASUME COMO SEREMI DE MEDIO AMBIENTE EN MAGALLANES Y LLAMA A CONSENSOS ENTRE INDUSTRIA Y AMBIENTALISMO

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic fue presentado como el nuevo seremi de Medio Ambiente de Magallanes, en el marco del actual gobierno del presidente José Antonio Kast, instancia en la que abordó los principales desafíos de su gestión.

Durante la conversación, la nueva autoridad enfatizó la relevancia del diálogo entre distintos actores para enfrentar los temas ambientales en la región. “medio ambiente hoy día es una gran temática para el mundo de la sociedad civil en general y yo creo que nos viene un gran desafío por delante”, señaló, agregando que “nosotros tenemos que converger en algún punto en algún momento, nosotros tenemos que sentarnos a conversar, hago un llamado para que trabajemos en conjunto tanto las agrupaciones ambientalistas como la industria privada generemos consensos porque no existen ganadores de un solo lado, tenemos que llegar a puntos medios, es lo que hace la buena política en la vida...para que no se produzca ni daño ambiental ni tampoco se produzca una alta cesantía que es la gran problemática que tenemos hoy en dia en magallanes cercano al 7%”.

Respecto a la situación de los decretos ambientales, Rosenfeld explicó que uno de los primeros pasos del ministerio ha sido realizar un diagnóstico del estado actual de estos instrumentos. “el primer gran punto del ministerio fue hacer un diagnostico de la situación actual, revisar lo que esta pendiente lo que esta en proceso de toma de razón en contraloría y preguntarse, cuestionarse porque se dejaron 43 decretos los últimos dos meses para la toma de razón, todas esas cosas talvez generan cuestionamientos y obviamente que la idea es no rechazar esos decretos no modificarlos por completo”, indicó. En esa línea, precisó que “esto es gradual se van a revisar los decretos”.

En materia de desarrollo regional, la autoridad también abordó el rol del turismo, destacando la necesidad de impulsarlo bajo criterios de sustentabilidad. “el turismo claramente es una de las actividades que tenemos que poner sobre la mesa y aprender a trabajarlo”, afirmó, añadiendo que “hay que seguir creciendo esta demanda, seguir impulsando, mejorando las capacidades en algunos aspectos para seguir teniendo esta demanda creciente a largo plazo pero con un modelo de desarrollo sustentable”.

De esta forma, el nuevo seremi delineó una gestión enfocada en el equilibrio entre crecimiento económico, protección ambiental y generación de empleo, apostando por el diálogo como eje central para enfrentar los desafíos de Magallanes.

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