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30 de marzo de 2026

SENADOR BIANCHI SOLICITA FRENAR DECRETO Y MANTENER INTACTAS INVERSIONES COMPROMETIDAS PARA MAGALLANES A TRAVÉS DEL PEDZE

Buenos días región.

senadorbiancho

El senador por la región de Magallanes, Karim Bianchi Retamales, manifestó su preocupación ante la eventual modificación de los recursos asignados a la zona en el marco del Plan de Zonas Extremas, luego de conocerse la intención de retirar un decreto vinculado a estas inversiones.

Durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el parlamentario advirtió que una eventual disminución o alteración de los fondos comprometidos podría afectar directamente el desarrollo regional, considerando las condiciones de aislamiento, mayores costos y dependencia del apoyo estatal que caracterizan a Magallanes.

En ese contexto, el senador solicitó mayor transparencia por parte del Gobierno respecto a los alcances de la medida, planteando la necesidad de aclarar si efectivamente se verán afectados los recursos destinados a la región. Asimismo, hizo referencia a gestiones realizadas ante la Dirección de Presupuestos, con el objetivo de evitar que el decreto continúe su tramitación y resguardar así las inversiones comprometidas.

Bianchi también cuestionó que decisiones de este tipo puedan responder a presiones desde otras zonas del país, advirtiendo que esto podría debilitar políticas públicas orientadas a reducir brechas territoriales y enfrentar el centralismo histórico.

Finalmente, el parlamentario hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales a pronunciarse sobre esta situación y a defender los intereses de Magallanes, enfatizando la importancia de mantener intactos los recursos destinados a la región y resguardar su desarrollo.



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GOBIERNO REAFIRMA COMPROMISO CON UNA DISTRIBUCIÓN JUSTA Y EQUITATIVA DE LOS RECURSOS DEL PDZE PARA TODAS LAS REGIONES DE CHILE

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