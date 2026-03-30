30 de marzo de 2026
SENADOR BIANCHI SOLICITA FRENAR DECRETO Y MANTENER INTACTAS INVERSIONES COMPROMETIDAS PARA MAGALLANES A TRAVÉS DEL PEDZE
Buenos días región.
El senador por la región de Magallanes, Karim Bianchi Retamales, manifestó su preocupación ante la eventual modificación de los recursos asignados a la zona en el marco del Plan de Zonas Extremas, luego de conocerse la intención de retirar un decreto vinculado a estas inversiones.
Durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el parlamentario advirtió que una eventual disminución o alteración de los fondos comprometidos podría afectar directamente el desarrollo regional, considerando las condiciones de aislamiento, mayores costos y dependencia del apoyo estatal que caracterizan a Magallanes.
En ese contexto, el senador solicitó mayor transparencia por parte del Gobierno respecto a los alcances de la medida, planteando la necesidad de aclarar si efectivamente se verán afectados los recursos destinados a la región. Asimismo, hizo referencia a gestiones realizadas ante la Dirección de Presupuestos, con el objetivo de evitar que el decreto continúe su tramitación y resguardar así las inversiones comprometidas.
Bianchi también cuestionó que decisiones de este tipo puedan responder a presiones desde otras zonas del país, advirtiendo que esto podría debilitar políticas públicas orientadas a reducir brechas territoriales y enfrentar el centralismo histórico.
Finalmente, el parlamentario hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales a pronunciarse sobre esta situación y a defender los intereses de Magallanes, enfatizando la importancia de mantener intactos los recursos destinados a la región y resguardar su desarrollo.
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Para la autoridad, el pago asociado al proceso “importaría un desembolso de significancia presupuestaria que no resulta compatible con las restricciones impuestas” como parte del Plan de Ajuste Fiscal.
Para la autoridad, el pago asociado al proceso “importaría un desembolso de significancia presupuestaria que no resulta compatible con las restricciones impuestas” como parte del Plan de Ajuste Fiscal.