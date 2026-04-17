VUELCO EN CASO DE COLOMBIANA DETENIDA Y PRESA EN PUNTA ARENAS: CONFUNDIERON COCAÍNA CON CAFEÍNA

Un terrible error cambió hace 5 meses la vida de María Isabel Rodríguez, una mujer colombiana que, tras 165 días en prisión preventiva, recuperó su libertad.

¿La razón? tras ser acusada de portar 5,7 kilos de cocaína, el informe definitivo del Instituto de Salud Pública confirmó que la sustancia con la que ella viajaba era cafeína, es decir, fue detenida por transportar café.

La mujer fue detenida el 3 de noviembre de 2025, cuando la fiscalía la formalizó por ingresar a la región con 5,7 kilos de clorhidrato de cocaína.

En aquel entonces, las pruebas preliminares arrojaron un “falso positivo”, lo que bastó para que el tribunal decretara su prisión preventiva.

Pero, tras 164 días de encierro, el informe químico del Instituto de Salud Pública (ISP) concluyó que la totalidad de lo incautado era, en realidad, café.

Al respecto, el defensor penal público José Cubillos, destacó que ante la evidencia “el Ministerio Público entiende que no se trata de una sustancia prohibida”, por lo que pidieron cambio de cautelares.

Y si bien el proceso judicial aún no se cierra formalmente, María Rodríguez ya abandonó la región de Magallanes para trasladarse a Santiago, donde se reunirá con familiares y deberá aún cumplir las medidas de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno parcial.

Fiscalía de Magallanes pide nuevo informe

Desde Fiscalía se detalló que, en primera instancia, las muestras de la PDI arrojaron cocaína. El informe científico estableció que se trataría de cafeína, sin embargo, ante las sospechas de que se trate de una sustancia usada para revestir la droga, se solicitó un nuevo informe.

La causa sigue abierta.

Fuente: biobiochile.cl

