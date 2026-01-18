Punta Arenas,
18 de enero de 2026

INCENDIOS FORESTALES EN CHILE: 24 FOCOS ACTIVOS EN COMBATE A NIVEL NACIONAL CON MAYOR CONCENTRACIÓN EN ÑUBLE Y BIOBÍO

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reportó que hasta las 09:30 horas de este domingo, hay 24 incendios en combate a lo largo de Chile.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que hasta las 09:30 horas de este domingo se mantienen 24 incendios forestales en combate en distintas zonas del país, concentrándose la mayor cantidad de focos en las regiones de Ñuble y del Bío Bío. A estos se suman emergencias activas en la Región Metropolitana y La Araucanía, en un escenario de alta complejidad debido a las condiciones climáticas.

En este contexto, el gerente de Protección contra Incendios Forestales de Conaf, Andrés Benedetto, explicó que durante la noche las brigadas trabajaron principalmente en la región del Bío Bío, enfocándose tanto en el combate directo del fuego como en el resguardo de viviendas y procesos de evacuación preventiva. “Hemos movilizado recursos desde la región de Valparaíso a Los Lagos para atender tanto Ñuble como Bío Bío”, señaló, reiterando el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y a extremar las medidas de prevención.

Según el reporte diario de incendios forestales para la región del Bío Bío, a las 08:30 horas se contabilizan 949 incendios en lo que va de la temporada, cifra que representa una baja del 7% en comparación con el período anterior. Sin embargo, la superficie afectada registra un fuerte incremento, con un alza del 398%, alcanzando preliminarmente las 4.834,6 hectáreas consumidas por el fuego.



Domingo 18 Enero, 2026 | 09:14

​Actualmente, los principales focos activos se concentran en la provincia de Concepción y en la comuna de Laja. En Concepción se mantienen en combate los incendios Trinitarias, con una afectación preliminar de 2.136 hectáreas, y Rancho Chico, con cerca de mil hectáreas. A estos se suma el foco Rucahue Sur, en Laja, también con alrededor de mil hectáreas comprometidas. Todos estos siniestros permanecen con Alerta Roja.

En el marco del Estado de Catástrofe decretado para las regiones de Ñuble y del Bío Bío, el Ejército de Chile se sumó al despliegue en terreno. Desde el regimiento N°6 “Chacabuco” se informó el envío de una brigada para apoyar las labores de combate y control de los incendios, reforzando el trabajo que desarrollan Conaf, Bomberos y otros equipos de emergencia.

Las autoridades insistieron en que la prevención sigue siendo fundamental, especialmente en jornadas donde las condiciones continúan siendo favorables para la propagación del fuego, reiterando el llamado a no realizar quemas, evitar cualquier uso de fuego en zonas rurales y reportar de inmediato cualquier indicio de incendio a los organismos competentes.


FUENTE: Biobio.cl 
Domingo 18 Enero, 2026 | 09:11
Noticias
Relacionadas
EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

¿EN QUÉ CONSISTE? PRESIDENTE BORIC DECRETA ESTADO DE CATÁSTROFE EN ÑUBLE Y BIOBÍO POR INCENDIOS FORESTALES

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE Y SE ACERCA A LA META DE 260 MIL VIVIENDAS

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

calendario

CALENDARIO 2026 OFICIAL: ESTOS SON LOS FERIADOS Y FINES DE SEMANA LARGO QUE TENDRÁ CHILE

ECONOMISTA MANUEL J. CORREA ANALIZA LOS “MIL AVANCES PARA CHILE” Y CUESTIONA EL BALANCE FINAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE BORIC

