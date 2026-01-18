INCENDIOS FORESTALES EN CHILE: 24 FOCOS ACTIVOS EN COMBATE A NIVEL NACIONAL CON MAYOR CONCENTRACIÓN EN ÑUBLE Y BIOBÍO

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que hasta las 09:30 horas de este domingo se mantienen 24 incendios forestales en combate en distintas zonas del país, concentrándose la mayor cantidad de focos en las regiones de Ñuble y del Bío Bío. A estos se suman emergencias activas en la Región Metropolitana y La Araucanía, en un escenario de alta complejidad debido a las condiciones climáticas.

En este contexto, el gerente de Protección contra Incendios Forestales de Conaf, Andrés Benedetto, explicó que durante la noche las brigadas trabajaron principalmente en la región del Bío Bío, enfocándose tanto en el combate directo del fuego como en el resguardo de viviendas y procesos de evacuación preventiva. “Hemos movilizado recursos desde la región de Valparaíso a Los Lagos para atender tanto Ñuble como Bío Bío”, señaló, reiterando el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y a extremar las medidas de prevención.

Según el reporte diario de incendios forestales para la región del Bío Bío, a las 08:30 horas se contabilizan 949 incendios en lo que va de la temporada, cifra que representa una baja del 7% en comparación con el período anterior. Sin embargo, la superficie afectada registra un fuerte incremento, con un alza del 398%, alcanzando preliminarmente las 4.834,6 hectáreas consumidas por el fuego.





Domingo 18 Enero, 2026 | 09:14

​Actualmente, los principales focos activos se concentran en la provincia de Concepción y en la comuna de Laja. En Concepción se mantienen en combate los incendios Trinitarias, con una afectación preliminar de 2.136 hectáreas, y Rancho Chico, con cerca de mil hectáreas. A estos se suma el foco Rucahue Sur, en Laja, también con alrededor de mil hectáreas comprometidas. Todos estos siniestros permanecen con Alerta Roja.

En el marco del Estado de Catástrofe decretado para las regiones de Ñuble y del Bío Bío, el Ejército de Chile se sumó al despliegue en terreno. Desde el regimiento N°6 “Chacabuco” se informó el envío de una brigada para apoyar las labores de combate y control de los incendios, reforzando el trabajo que desarrollan Conaf, Bomberos y otros equipos de emergencia.

Las autoridades insistieron en que la prevención sigue siendo fundamental, especialmente en jornadas donde las condiciones continúan siendo favorables para la propagación del fuego, reiterando el llamado a no realizar quemas, evitar cualquier uso de fuego en zonas rurales y reportar de inmediato cualquier indicio de incendio a los organismos competentes.

