21 de enero de 2026
AURORAS AUSTRALES VUELVEN A ILUMINAR EL CIELO DE MAGALLANES
La noche de este martes, una tormenta geomagnética permitió ver auroras australes en la región de Magallanes.
Esta semana, las auroras australes pudieron observarse nuevamente en Magallanes, un fenómeno que ocurre solo cuando se registran condiciones solares específicas.
La Red Geocientífica de Chile informó que el Sol emitió una potente llamarada de clase X1.95, el día lunes, acompañada de una eyección de masa coronal que impactaría la Tierra.
Este tipo de explosiones solares pueden desencadenar lo que se conoce como tormenta geomagnética la que provoca algunos problemas en las comunicaciones satelitales y también permite ver las auroras boreales y australes.
Cuando se producen tormentas geomagnéticas severas, las auroras pueden verse en latitudes medias y bajas. En esos casos, en Chile solo son visibles en el extremo sur del país, debido a su cercanía con los polos magnéticos de la Tierra.
Este fenómeno ya había ocurrido en noviembre de 2025. Una tormenta solar severa similar provocó que las auroras australes, de un característico color morado, fueran observadas en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.
