Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

14 de enero de 2026

LORDEM GAMES CONVOCA A UNA NUEVA EDICIÓN DE LAS JORNADAS LÚDICAS ESTE 17 DE ENERO EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

lordemgames

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Camilo Machado, representante de Lordem Games, informó a la ciudadanía sobre la realización de las Jornadas Lúdicas 2026, una iniciativa orientada a promover el mundo de los juegos de mesa y el hobby lúdico en Punta Arenas.

El evento se llevará a cabo el próximo 17 de enero, entre las 15:00 y las 21:00 horas, y contará con entrada liberada, ofreciendo a la comunidad un espacio para jugar, aprender, compartir y descubrir distintas formas de entretención a través de los juegos. La propuesta busca reunir en un solo lugar las principales áreas del hobby lúdico presentes en la ciudad, fomentando la participación de personas de todas las edades y niveles de experiencia.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a una amplia selección de juegos de mesa modernos, con un catálogo que contempla entre 80 y 100 juegos disponibles, incluyendo títulos como Catán, King of Tokyo, Pandemic, entre muchos otros. La actividad está pensada para jugar en familia, en pareja, con amigos o incluso con personas nuevas, contando además con monitores que guiarán las partidas y explicarán paso a paso las reglas de cada juego.

Las Jornadas Lúdicas también incorporarán el área de juegos de cartas coleccionables (TCG), destacando la participación de Mitos y Leyendas junto a Círculo Eterno, donde se realizarán enseñanzas y partidas guiadas, así como Magic: The Gathering, a través de una asociación dedicada a difundir este juego y facilitar el aprendizaje desde cero.

Otro de los espacios contemplados será el de juegos de rol, específicamente Dungeons & Dragons, donde un Dungeon Master enseñará el proceso de creación de personajes y dirigirá una partida breve para introducir a los participantes en este universo fantástico. Esta sección contará con inscripción previa por interno, debido a los cupos limitados.

Asimismo, habrá un espacio dedicado a juegos clásicos como ajedrez y Go, con profesores que estarán enseñando y guiando partidas tanto para quienes deseen aprender desde cero como para quienes busquen mejorar su nivel de juego.

Según se informó en el espacio radial, la iniciativa nace con la intención de reunir a la comunidad, permitir que las personas puedan probar juegos antes de comprarlos, conocer gente, aprender y también enseñar. La proyección del equipo organizador es que las Jornadas Lúdicas se realicen una vez al mes, manteniéndose abiertas a toda la comunidad y creciendo en cada nueva edición.




lordemgames

LORDEM GAMES CONVOCA A UNA NUEVA EDICIÓN DE LAS JORNADAS LÚDICAS ESTE 17 DE ENERO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL ENTREGA COMPUTADORES A LA PDI PARA REFORZAR EL CONTROL EN EL COMPLEJO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL

Leer Más

​La iniciativa se suma a la incorporación de 50 nuevos funcionarios policiales en los pasos fronterizos de la Región de Magallanes.

​La iniciativa se suma a la incorporación de 50 nuevos funcionarios policiales en los pasos fronterizos de la Región de Magallanes.

COMPUTADORES PDI 5
nuestrospodcast
Dona Sangre

BANCO DE SANGRE DEL HCM ENFRENTA SEMANAS DE STOCK CRÍTICO Y REFUERZA LLAMADO A LA COMUNIDAD A DONAR

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
goreporvenir

GOBIERNO REGIONAL APRUEBA FINANCIAMIENTO PARA DISEÑO DEL GIMNASIO COMUNITARIO DEL CLUB 18 DE SEPTIEMBRE DE PORVENIR

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
TRASLADO_CONGRESO_FUTURO_A_LA_ANTARTICA_1

FACH TRASLADA A AUTORIDADES Y CIENTÍFICOS A LA BASE ANTÁRTICA PRESIDENTE FREI EN EL MARCO DEL CONGRESO FUTURO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
concejalbecerra

CONCEJAL BECERRA POR POSIBLE CIERRE DE LA CASA AZUL DEL ARTE: “LAMENTO QUE EL ALCALDE TRATE CONSTANTEMENTE CONFUNDIR A LA COMUNIDAD”