LORDEM GAMES CONVOCA A UNA NUEVA EDICIÓN DE LAS JORNADAS LÚDICAS ESTE 17 DE ENERO EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Camilo Machado, representante de Lordem Games, informó a la ciudadanía sobre la realización de las Jornadas Lúdicas 2026, una iniciativa orientada a promover el mundo de los juegos de mesa y el hobby lúdico en Punta Arenas.

El evento se llevará a cabo el próximo 17 de enero, entre las 15:00 y las 21:00 horas, y contará con entrada liberada, ofreciendo a la comunidad un espacio para jugar, aprender, compartir y descubrir distintas formas de entretención a través de los juegos. La propuesta busca reunir en un solo lugar las principales áreas del hobby lúdico presentes en la ciudad, fomentando la participación de personas de todas las edades y niveles de experiencia.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a una amplia selección de juegos de mesa modernos, con un catálogo que contempla entre 80 y 100 juegos disponibles, incluyendo títulos como Catán, King of Tokyo, Pandemic, entre muchos otros. La actividad está pensada para jugar en familia, en pareja, con amigos o incluso con personas nuevas, contando además con monitores que guiarán las partidas y explicarán paso a paso las reglas de cada juego.

Las Jornadas Lúdicas también incorporarán el área de juegos de cartas coleccionables (TCG), destacando la participación de Mitos y Leyendas junto a Círculo Eterno, donde se realizarán enseñanzas y partidas guiadas, así como Magic: The Gathering, a través de una asociación dedicada a difundir este juego y facilitar el aprendizaje desde cero.

Otro de los espacios contemplados será el de juegos de rol, específicamente Dungeons & Dragons, donde un Dungeon Master enseñará el proceso de creación de personajes y dirigirá una partida breve para introducir a los participantes en este universo fantástico. Esta sección contará con inscripción previa por interno, debido a los cupos limitados.

Asimismo, habrá un espacio dedicado a juegos clásicos como ajedrez y Go, con profesores que estarán enseñando y guiando partidas tanto para quienes deseen aprender desde cero como para quienes busquen mejorar su nivel de juego.

Según se informó en el espacio radial, la iniciativa nace con la intención de reunir a la comunidad, permitir que las personas puedan probar juegos antes de comprarlos, conocer gente, aprender y también enseñar. La proyección del equipo organizador es que las Jornadas Lúdicas se realicen una vez al mes, manteniéndose abiertas a toda la comunidad y creciendo en cada nueva edición.





