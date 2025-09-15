VISOR DIECIOCHERO SIGUE SUMANDO LAS ACTIVIDADES DE MAGALLANES PARA CELEBRAR FIESTAS PATRIAS

​El pasado viernes, el Ministerio de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa junto a la ministra secretaria de Gobierno, Camila Vallejo, presentaron oficialmente el visor Chile Endieciochado, un sitio web enriquecido con la información capturada en cada región. De esta manera, las autoridades regionales de esas carteras quisieron relevar este anuncio, que facilitará la planificación de las actividades familiares durante el extenso fin de semana.



El seremi de Gobierno, Andro Mimica, sostuvo que “desde nuestro Gobierno estamos en medio de un despliegue para tener un 18 seguro y que las familias puedan celebrar con seguridad. Estamos trabajando con instituciones públicas y privadas, con las policías, los fonderos, los locales, picadas y restaurantes, para que la ciudadanía pueda trabajar de manera segura"



“A lo que sumamos información útil para las vecinas y vecinos -señaló el seremi de Bienes Nacionales, Sergio Reyes- registrando al menos ocho actividades de diferentes comunas. Son actividades que abarcan desde las tradicionales fondas y kermeses hasta la tradicional competencia por la mejor empanada que realiza el municipio de Punta Arenas. Esta información la iremos compartiendo con nuestro ministerio para que sean agregadas por el catastro de Infraestructura de Datos Geoespaciales (IDE) de nuestro nivel central”.



La plataforma virtual permite revisar en tiempo real dónde estarán ubicadas las actividades certificadas y aprobadas por las autoridades gubernamentales durante las celebraciones de Fiestas Patrias, además del detalle de cómo llegar, para que quienes asistan a estos eventos masivos puedan planificar sus viajes con anticipación.



Para ingresar al visor se debe ir al sitio web www.bienesnacionales.cl y en la parte superior derecha de la pantalla, seleccionar la región en la que queramos revisar los panoramas. La aplicación permite saber en tiempo real dónde están ubicadas las fondas autorizadas por el Gobierno en Fiestas Patrias.



Las banderas marcan la ubicación de las fondas y las empanadas, las oportunidades gastronómicas acompañadas de la dirección, comuna, fechas y horarios de funcionamiento, entre otros.



