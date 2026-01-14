Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

14 de enero de 2026

CON APOYO CHILENO, PERÚ DESPLIEGA HELICÓPTERO PARA SU CAMPAÑA ANTÁRTICA

​Como parte de la misión, viajó personal del Grupo Aéreo N° 3 encargado del desarmado de componentes mayores del helicóptero en Lima y luego del armado del mismo en la base chilena el pasado 5 de enero.

Helicoptero-Bell-212-de-la-Fuerza-Aerea-del-Peru-en-la-Base-Presidente-Eduardo-Frei-Territorio-Antartico-Chileno-Foto-FAP

En el marco de la Expedición Científica Peruana ANTAR XXXII, y de la Campaña Verano Austral de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), esta institución llevó a cabo el despliegue de un helicóptero Bell 212 en la Antártica durante este mes de enero, apuntando a reforzar las tareas de apoyo logístico y científico que se desarrollan en la Estación Científica Machu Picchu del vecino país del norte.

La operación contempló el traslado de la aeronave a bordo de un avión de transporte KC-130 Hércules, a cargo del Grupo Aéreo N° 8, primero a Punta Arenas para, desde allí, trasladarse al Continente Austral hasta el aeródromo Teniente Marsh en la Base Antártica Presidente Eduardo Frei.

Como parte de la misión, viajó personal del Grupo Aéreo N° 3 encargado del desarmado de componentes mayores del helicóptero en Lima y luego del armado del mismo en la base chilena el pasado 5 de enero. Habiendo pasado las comprobaciones técnicas de rigor, la aeronave quedó lista para trasladarse hasta la base Machu Picchu e iniciar sus operaciones antárticas.

En el viaje al continente polar también se incluyó a personal de la Dirección de Meteorología Aeronáutica y Espacial, del Ejército del Perú; y científicos de diversas nacionalidades.

«De esta manera, apoyamos decididamente la Política Nacional Antártica y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Perú, consolidando la presencia nacional, el impulso a la ciencia y la cooperación internacional en beneficio del país», señaló la FAP en sus redes sociales.

Labores vitales

El Bell 212 desplegado cumple misiones de reconocimiento, apoyo logístico y transporte, tanto para la estación científica como para los equipos de la expedición ANTAR XXXII. Además, se mantiene en alerta permanente para misiones de búsqueda y rescate (SAR) o evacuaciones aeromédicas (MEDEVAC), garantizando así la seguridad del personal científico y asegurar la continuidad de las investigaciones en el continente blanco.

Fuente: infogate.cl


TRASLADO_CONGRESO_FUTURO_A_LA_ANTARTICA_1

FACH TRASLADA A AUTORIDADES Y CIENTÍFICOS A LA BASE ANTÁRTICA PRESIDENTE FREI EN EL MARCO DEL CONGRESO FUTURO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRES SUJETOS DETENIDOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO A CARABINERO Y PORTE DE DROGA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El procedimiento se originó durante una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección Centauro.

El procedimiento se originó durante una fiscalización vehicular realizada por personal de la Sección Centauro.

detenidospuq12012026
nuestrospodcast
Dona Sangre

BANCO DE SANGRE DEL HCM ENFRENTA SEMANAS DE STOCK CRÍTICO Y REFUERZA LLAMADO A LA COMUNIDAD A DONAR

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Helicoptero-Bell-212-de-la-Fuerza-Aerea-del-Peru-en-la-Base-Presidente-Eduardo-Frei-Territorio-Antartico-Chileno-Foto-FAP

CON APOYO CHILENO, PERÚ DESPLIEGA HELICÓPTERO PARA SU CAMPAÑA ANTÁRTICA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
nemafundacionchule

NEMA Y FUNDACIÓN CHILE IMPULSAN PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE CLAVE PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Geologo en Reserva Natural Magallanes

DESTACADO GEÓLOGO DE LA UNESCO VISITÓ RESERVA NACIONAL MAGALLANES

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA