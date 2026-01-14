CON APOYO CHILENO, PERÚ DESPLIEGA HELICÓPTERO PARA SU CAMPAÑA ANTÁRTICA

En el marco de la Expedición Científica Peruana ANTAR XXXII, y de la Campaña Verano Austral de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), esta institución llevó a cabo el despliegue de un helicóptero Bell 212 en la Antártica durante este mes de enero, apuntando a reforzar las tareas de apoyo logístico y científico que se desarrollan en la Estación Científica Machu Picchu del vecino país del norte.

La operación contempló el traslado de la aeronave a bordo de un avión de transporte KC-130 Hércules, a cargo del Grupo Aéreo N° 8, primero a Punta Arenas para, desde allí, trasladarse al Continente Austral hasta el aeródromo Teniente Marsh en la Base Antártica Presidente Eduardo Frei.

Como parte de la misión, viajó personal del Grupo Aéreo N° 3 encargado del desarmado de componentes mayores del helicóptero en Lima y luego del armado del mismo en la base chilena el pasado 5 de enero. Habiendo pasado las comprobaciones técnicas de rigor, la aeronave quedó lista para trasladarse hasta la base Machu Picchu e iniciar sus operaciones antárticas.

En el viaje al continente polar también se incluyó a personal de la Dirección de Meteorología Aeronáutica y Espacial, del Ejército del Perú; y científicos de diversas nacionalidades.

«De esta manera, apoyamos decididamente la Política Nacional Antártica y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Perú, consolidando la presencia nacional, el impulso a la ciencia y la cooperación internacional en beneficio del país», señaló la FAP en sus redes sociales.

Labores vitales

El Bell 212 desplegado cumple misiones de reconocimiento, apoyo logístico y transporte, tanto para la estación científica como para los equipos de la expedición ANTAR XXXII. Además, se mantiene en alerta permanente para misiones de búsqueda y rescate (SAR) o evacuaciones aeromédicas (MEDEVAC), garantizando así la seguridad del personal científico y asegurar la continuidad de las investigaciones en el continente blanco.

Fuente: infogate.cl



