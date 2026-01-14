Consolidando un hito histórico en el avance de Chile hacia un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad, hace algunos días el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia), presentó las Estrategias Nacionales de Biotecnología y Tecnologías Cuánticas, que proyectan al país como pionero regional en tecnologías emergentes.

Según mencionó la seremi de Ciencia, Verónica Vallejos, la primera busca "dinamizar la economía, elevar la productividad, sofisticar procesos y ofrecer soluciones a los desafíos sociales y ambientales que enfrentamos actualmente, mediante las investigaciones que diversos grupos desarrollan a nivel nacional a partir de células y microorganismos, principalmente, con lo cual esperamos se aporte en áreas como la protección medioambiental, la seguridad y calidad alimentaria y la salud pública, además de fomentar industrias intensivas en conocimiento que permitan la generación de productos de mayor valor agregado".

En relación a la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas, la autoridad regional explicó que ésta busca asegurar que los beneficios de la revolución cuántica impulsen el bienestar social, la seguridad y la sostenibilidad nacional.

Agregó que, gracias a un ecosistema científico de alto nivel a lo largo del país, capacidades tecnológicas en expansión y una sólida colaboración comunitaria, se han establecido bases y avances significativos en los últimos años, los cuales se consolidan en esta estrategia que "traza la ruta a seguir, enfocándose en la formación de talentos, el desarrollo de infraestructura estratégica y la transferencia de conocimiento a sectores productivos clave. Todo esto se enmarca bajo principios fundamentales de ética, inclusión, transparencia y sostenibilidad ambiental, y espero que, desde cada región del país, incluida Magallanes y de la Antártica Chilena, se pueda avanzar en el fortalecimiento de los talentos en computación, comunicaciones y modelamiento, para resolver problemas complejos y asegurar datos, aportando desde los territorios en áreas como medicina, inteligencia artificial, finanzas y ciberseguridad, entre muchas otras".

Competitividad, sostenibilidad y conocimiento

La Estrategia Nacional de Biotecnología impulsa el desarrollo y aplicación de soluciones científicas para sectores como salud, alimentos, minería, medioambiente, agricultura y bioeconomía, promoviendo industrias basadas en bioprocesos, innovación verde y empresas de base científico-tecnológica.

Por su parte, la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas establece una hoja de ruta para fortalecer capacidades nacionales en computación cuántica, sensórica avanzada, comunicaciones seguras, simulación de materiales y ciberseguridad, abriendo oportunidades para que Chile participe activamente en una de las revoluciones tecnológicas más relevantes del siglo XXI.

Ambas Estrategias comparten tres ejes estructurales: formación de talentos y capital humano avanzado; infraestructura científica y tecnológica de alto nivel; y gobernanza moderna, basada en principios de ética, inclusión, descentralización y sostenibilidad.

Con estas estrategias, el país reafirma su compromiso con un futuro donde la ciencia sea motor de desarrollo sostenible, competitivo y justo, fortaleciendo capacidades nacionales y abriendo oportunidades en sectores productivos estratégicos.

El texto de ambas estrategias está disponible en la página web del Ministerio, en minciencia.gob.cl.

​

