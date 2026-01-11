SENADOR KARIM BIANCHI INSTA AL CONSEJO REGIONAL A APROBAR FINANCIAMIENTO PARA PROYECTO DE CONTROL BIOMÉTRICO

​​Este lunes 12 de enero, en el marco de la segunda sesión del Consejo Regional de Magallanes, deberá adoptar una decisión relevante para el presente y futuro de nuestra región: pronunciarse sobre el financiamiento del proyecto de control biométrico para el ingreso de personas a Magallanes.

Sobre este punto, el senador de Magallanes Karim Bianchi Retamales dijo que tiene la convicción de que no es un momento para cálculos políticos, intereses partidistas ni conveniencias personales. En ese contexto agregó que “quienes hoy integran el Consejo Regional llegaron a ese espacio por decisión ciudadana, al igual que quienes ejercemos cargos parlamentarios. Nuestro mandato es claro: representar el interés general por sobre cualquier otro tipo de consideración”.

El parlamentario puntualizó que “la seguridad es un tema sensible y prioritario. No admite caricaturas, ambigüedades ni dobles discursos. La ciudadanía espera de nosotros coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. A la hora de votar, se debe actuar con honestidad, transparencia y responsabilidad, respondiendo a una demanda legítima de la comunidad”.

​El proyecto para control biométrico de ingreso y salida de personas en la Región de Magallanes, dijo Bianchi, “no es un eslogan ni una idea improvisada. Es una iniciativa respaldada por la ley y por años de discusión pública.” En ese sentido, agregó que han sido las propias instituciones encargadas de la persecución penal y el resguardo del orden público —la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y el Ministerio Público— que han señalado la importancia de contar con esta herramienta, destacando su eficacia para fortalecer el control territorial y la prevención del delito.

“Por ello, resultaría preocupante cualquier oposición que no se sustente en argumentos técnicos o jurídicos sólidos. Mucho más cuando, como país y como sociedad, hemos reconocido transversalmente que la seguridad es una prioridad nacional y regional. Esa mirada exige responsabilidad, altura de miras y decisiones coherentes con el interés superior de la región.” Afirmó el senador Bianchi.

Finalmente, el senador independiente hizo un llamado claro y respetuoso al Consejo Regional de Magallanes a aprobar el financiamiento de este proyecto. “Permitan que la Policía de Investigaciones implemente un sistema de control biométrico de ingreso a nuestra región con total responsabilidad, resguardando los derechos, pero también la seguridad de quienes habitamos este territorio.”

