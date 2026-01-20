Punta Arenas,
20 de enero de 2026

PESE A LA CATÁSTROFE, KAST CONFIRMÓ QUE ESTE MARTES PRESENTARÁ A SUS MINISTROS

​El líder republicano confirmó que, pese a la situación de catástrofe, cumplirá su compromiso de oficializar este martes a los integrantes de su gabinete.

En medio de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, el Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este lunes con "ministeriables" vinculados al ámbito de la emergencia, tras la cual se dirigió con ellos a La Moneda y fue recibido por Gabriel Boric.

El líder republicano confirmó que, pese a la situación de catástrofe, cumplirá su compromiso de oficializar este martes a los integrantes de su gabinete: en "La Moneda chica", en Las Condes, ya estaban instalando esta mañana una carpa ad hoc para el evento.

"El día de mañana ustedes van a conocer -y mantenemos nuestra planificación- a los 25 ministros de cada una de las carteras, incluida la persona que estará a cargo del Ministerio de Seguridad. Haremos una acción que corresponda al momento que estamos viviendo, pero sin falta mañana estarán nominadas todas las personas que van a ejercer cargos de responsabilidad desde el gabinete de nuestro Gobierno", señaló el futuro Jefe de Estado.

En la cita en dicha sede participaron Claudio Alvarado (UDI, principal carta para Interior); José García Ruminot (RN, posible Segres); Jorge Quiroz (independiente, Hacienda); Iván Poduje (independiente, Vivienda); Martín Arrau (Partido Republicano, Obras Públicas); Mara Sedini (independiente, Secretaría General de Gobierno); y María Jesús Wulf (Partido Republicano, para Desarrollo Social).

En la posterior reunión de coordinación con Boric estuvieron presentes sólo Kast y Alvarado, mientras el frenteamplista fue acompañado por Álvaro Elizalde.

A los nombres de los potenciales ministros se ha sumado el del empresario Daniel Mas, actual vicepresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), quien suena con fuerza para liderar el Ministerio de Economía.

Ante la ola de filtraciones y críticas cruzadas, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, pidió cautela y adelantó que "van a haber sorpresas muy interesantes". "Muchas veces se confunde el hecho de que una persona que ha estado colaborando en esta instalación con su conocimiento técnico pase a ser ministro... No necesariamente uno tiene que asumir que van a tener una tarea en primera persona", matizó el senador electo.

Fuente: cooperativa.cl

BALANCE DE INCENDIOS FORESTALES: VÍCTIMAS FATALES SUBEN A 20 Y SON 536 LAS VIVIENDAS AFECTADAS

"RUTA CERO": TOYOTA, MITTA Y HIF GLOBAL LANZAN INÉDITA ALIANZA EN LA PATAGONIA PARA IMPULSAR MOVILIDAD CON AUTOS HÍBRIDOS Y E-COMBUSTIBLES

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

PESE A LA CATÁSTROFE, KAST CONFIRMÓ QUE ESTE MARTES PRESENTARÁ A SUS MINISTROS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PESE A LA CATÁSTROFE, KAST CONFIRMÓ QUE ESTE MARTES PRESENTARÁ A SUS MINISTROS

A 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO: AUTORIDADES MAGALLÁNICAS INVITAN A CELEBRAR HISTÓRICA ANEXIÓN DE CHILOÉ A CHILE

INCENDIOS FORESTALES EN CHILE: 24 FOCOS ACTIVOS EN COMBATE A NIVEL NACIONAL CON MAYOR CONCENTRACIÓN EN ÑUBLE Y BIOBÍO

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA