EL APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL A DEPORTES FUE DE MÁS DE 420 MILLONES DE PESOS EN 2025

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el asesor deportivo del Gobierno Regional, Antonio Rispoli, entregó detalles sobre el estado actual del deporte en Magallanes, destacando que en los últimos cinco años se han realizado cambios relevantes tanto en el financiamiento como en la infraestructura deportiva.

Durante la conversación explicó que debido a que en el año 2024 se presentaron dificultades administrativas en los mecanismos de entrega y rendición de recursos, en el 2025 se trabajó con asignaciones directas, alcanzando más de 420 millones de pesos. Esto permitió apoyar viajes a competencias internacionales para deportistas destacados de distintas disciplinas y comunas de la región.

Rispoli valoró el avance sostenido en materia de infraestructura deportiva, resaltando la construcción y mejoramiento de gimnasios, multicanchas y complejos deportivos en la región. Entre los proyectos finalizados se encuentran la remodelación del Estadio Fiscal y la piscina olímpica de Puerto Natales.

Asimismo, subrayó la diversificación de disciplinas que hoy se practican en la región (alrededor de 30) y recalcó la importancia de ordenar los procesos administrativos para asegurar la continuidad del apoyo al deporte en la región de Magallanes.



