Punta Arenas,
19 de enero de 2026

EL APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL A DEPORTES FUE DE MÁS DE 420 MILLONES DE PESOS EN 2025

​Buenos días región

Antonio Rispoli

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el asesor deportivo del Gobierno Regional, Antonio Rispoli, entregó detalles sobre el estado actual del deporte en Magallanes, destacando que en los últimos cinco años se han realizado cambios relevantes tanto en el financiamiento como en la infraestructura deportiva.  

Durante la conversación explicó que debido a que en el año 2024 se presentaron dificultades administrativas en los mecanismos de entrega y rendición de recursos, en el 2025 se trabajó con asignaciones directas, alcanzando más de 420 millones de pesos. Esto permitió apoyar viajes a competencias internacionales para deportistas destacados de distintas disciplinas y comunas de la región. 

Rispoli valoró el avance sostenido en materia de infraestructura deportiva, resaltando la construcción y mejoramiento de gimnasios, multicanchas y complejos deportivos en la región. Entre los proyectos finalizados se encuentran la remodelación del Estadio Fiscal y la piscina olímpica de Puerto Natales. 

Asimismo, subrayó la diversificación de disciplinas que hoy se practican en la región (alrededor de 30) y recalcó la importancia de ordenar los procesos administrativos para asegurar la continuidad del apoyo al deporte en la región de Magallanes.


AUDITORÍA AL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES: DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME CUESTIONA GESTIÓN Y PIDE MAYOR FISCALIZACIÓN

INCENDIOS: CIFRA DE FALLECIDOS SE MANTIENE EN 19 Y HAY MÁS DE 320 VIVIENDAS DESTRUIDAS

​En cuanto a damnificados, la cifra alcanza los 1.533. Igualmente, se detalló que hay un total de 325 viviendas destruidas: 300 en la región del Bío Bío y otras 25 en Ñuble.

ANID FINANCIA LA SEGUNDA ETAPA DEL NODO LABORATORIO NATURAL ANTÁRTICO Y REFUERZA LA APUESTA DE CHILE POR LA INVESTIGACIÓN EN EL CONTINENTE BLANCO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

EL APOYO DEL GOBIERNO REGIONAL A DEPORTES FUE DE MÁS DE 420 MILLONES DE PESOS EN 2025

borickastincendios

INCENDIOS EN ÑUBLE Y BIOBÍO: PRESIDENTE BORIC ANUNCIA COORDINACIÓN Y REUNIÓN CON KAST

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MÁS DE 200 MUJERES INTEGRAN SOCIAL RUN, COMUNIDAD QUE PROMUEVE VÍNCULOS Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN PUNTA ARENAS