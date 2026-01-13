DETENIDO POR HOMICIDIO FRUSTRADO A CARABINERO DE SERVICIO Y INFRACCIÓN A LA LEY 20.000

​El día de ayer, Carabineros de la Sección Centauro detuvo a tres individuos tras un procedimiento policial que se originó durante una fiscalización vehicular. Según información institucional, el conductor del automóvil intentó evadir el control retrocediendo el vehículo y poniendo en riesgo la integridad de un carabinero que se encontraba de servicio, configurándose el delito de homicidio frustrado a funcionario policial. El uniformado no resultó lesionado.



Tras la maniobra, se inició un seguimiento controlado que concluyó en la detención del conductor y sus dos acompañantes. En el interior del vehículo se incautó una bolsa con varios envoltorios que contenían una sustancia vegetal atribuible preliminarmente a marihuana, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo y el automóvil utilizado.



Los detenidos son tres hombres adultos, de entre 19 y 21 años. La droga incautada alcanzó un peso aproximado de 43 gramos.



Los tres imputados pasan a control de detención

